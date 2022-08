A workshop alkotója Rónaszéki Zoltán Cseszneken élő fémszobrász, aki vallja, hogy a szemétre egyre inkább alapanyagként kell gondolnunk. Fő célkitűzése, hogy a természeti kincseinkre alkotásaival is felhívja a figyelmet, fémből megformálva védett értékeinket. A workshopon egy félig kész művét fejezi be, és vetítést is tart munkáiból.