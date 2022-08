Elismeréssel beszélt Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere Szuperné Bohus Judit több évtizedes alkotótevékenységéről. Kiemelte, nagyon büszkék az Alsóörsi Csipkeműhelyre, melynek alapítója, vezetője az iparművész, és amiről könyv is megjelent. A polgármester képviselőtársaival együtt nyújtotta át az ünnepeltnek a település legmagasabb kitüntetését, az Alsóörsért elismerést a több évtizedes, kiemelkedő tevékenységért.

Az ünnepségen Berkes Péter plébános megáldotta a vöröskő-csipke keresztet, amely Szuperné Bohus Judit és Both Gábor szobrász-borász közös alkotása. A vöröskő és a Balaton-felvidéki csipke bekerült a helyi értéktárba és a megyei értékek közé is.

Az iparművész kiállítását Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának módszertani referense nyitotta meg és mutatta be erre a mostani alkalomra készült kiadványt. Mihalcsik Márta méltatta az művész rendkívül gazdag, 50 éves alkotótevékenységét, amellyel beleírta magát a népművészet történetébe.

A művészről elhangzott, az általa és az alkotókörök által képviselt Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímzőkultúra, valamint a Balaton-felvidéki csipkekultúra elsőként került be a Veszprém Megyei Értéktárba 2014-ben. Két évvel később nagy szerepet vállalt annak a hungarikumpályázatnak a megvalósításában, amely a felvidéki Nyitra környéki települések helyi értékeinek feltárását tűzte ki célul. Munkájával létrejött a Zoboralji Örökségünk Őrzői Hímző és Viseletkészítő Műhely, amelynek tagjai gyűjtik, feldolgozzák, és az iparművész iránymutatásával újrafogalmazzák a Zobor-vidéki hímzéseket és csipkéket. A műhely több díjat is elnyert, 2019 decemberében megkapták a Tárgyalkotó Népi Iparművész Csoport minősítést, amelyet a Felsőörsi Hímzőműhely szintén ebben az évben, a Tótvázsonyi Hímzőműhely pedig 2021-ben nyert el.

Az iparművész szakmai irányítása mellett dolgozik a két hímzőcsoport Bakonyjákón és Taliándörögdön. Magas színvonalú alkotásaival ő maga, illetve az általa vezetett alkotóközösségek több országos kiállításon értek el első, második és harmadik díjakat, külön és nagydíjakat.

Forrás: Szervezők/Győri Gyula

- A magyar népművészet szerves része az életének, melyet szívvel-lélekkel ad át a gyermekeinek, barátainak és mindenkinek, aki elkötelezett a népi hagyományok iránt. Hosszú évtizedek óta fáradhatatlanul végzi munkáját, irányítja a népművészeti közösségeket. Kimagasló energiákkal, maximalizmussal, újabb ötletekkel, lelkesen tervez és szervez. Az eredeti forrásokat összegyűjti, feldolgozza és újrafogalmazza a népi iparművészet elveinek megfelelően - fogalmazott Mihalcsik Márta. Hozzátette, „feladatának tekinti a hasonló beállítottságú emberek ösztönzését, tanítását, előrehaladását. Számára a magyar népművészet soha el nem múló szerelem.”

Munkája elismeréseként 2022-ben Mezőkövesden a 30. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázaton Kisjankó Bori-díjban részesült több évtizedes eredményes szakkörvezető tevékenységéért, számos eddig kevésbé ismert hagyományos hímzéskultúra feltárásáért. A díjat hat csoportja is megkapta, Paloznak, Csepel, Tótvázsony, Taliándörögd, Zoboralja és Kárpátalja.

Az ünnepségen Zongora és romantika címmel Fülep-Bartalis Ildikó zongoraművész Chopin, Debussy és Ravel műveivel ajándékozta meg a közönséget.