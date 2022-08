Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatónője felidézte, az épületben az 1925-ös átadása óta nem történt teljes, átfogó felújítás. Hozzátette, részleges felújítást az 1980-as években hajtottak végre az intézmény működtetői, valamint három évvel ezelőtt új vizesblokkot alakítottak ki, és felújították a látványkönyvtár helyiségét.

Az igazgatónő kiemelte, a mostani fejlesztés hatalmas lehetőség az intézménynek. A beruházás eredményeként akadálymentessé válik az épület, így mozgáskorlátozottak is látogathatják az intézmény kiállításait. A múzeum hátsó, keleti oldalán egy új bejáratot alakítanak ki az alagsori szinten rámpával, az épületen belüli közlekedést pedig a fejlesztés során beépített lift segíti majd. A másik jelentős változás a múzeum működtetésében az lesz, hogy olyan fűtő-hűtő-szellőztető rendszert építenek ki, amelynek köszönhetően a legszigorúbb műtárgyvédelmi követelményeknek – állandó páratartalom és hőmérséklet biztosítása – is meg tudnak majd felelni, így olyan műtárgyakat is bemutathatnak – akár az intézmény saját gyűjteményéből is –, amelyre eddig nem nyílt lehetőség. Az igazgatónő példaként említette a saját műtárgyaik közül az egyik legjelentősebbet, egy 10-11. századi, rozmáragyarból készült apátnői botvéget, amely a veszprémvölgyi apácakolostor területéről került elő. A tárgy az állandó kiállítás részét képezheti a felújítás során, amelyre eddig nem volt lehetőség a nem egyenletes páratartalom miatt.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A fejlesztés részeként megújulnak a kiállítóterek, hőszigetelést kap az épület és kicserélik a nyílászárókat, ami fenntarthatóbbá és olcsóbbá teszi az intézmény működtetését. – A beruházás részeként megújul a homlokzat a kőfelületek tisztításával, restaurálásával és festéssel, teljes felújításon esik át a villamossági rendszer, kisebb alaprajzi átalakítások is történnek, valamint a műtárgyak korszerű világítását lehetővé tevő rendszer is létrejön – írta kérdésünkre az önkormányzat Városfejlesztési Irodája. Hozzátették, a munkaterületet március végén adták át a vállalkozónak, a kivitelezési munka befejezésének – a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének – határideje 2023. február 28. Megjegyezték, a múzeum a felújítás ideje alatt zárva tart, várhatóan – a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően – 2023 tavaszán fogadhat újra látogatókat.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Péterváry-Szanyi Brigitta elmondta, terveik szerint a nyitás után Egry József festőművész életművét bemutató kiállítás lesz látható először. Az intézménynek nemcsak a főépülete tart jelenleg zárva: a Bakonyi ház kertje a Zöld város programban újul meg, míg a várbörtönmúzeum szintén felújítás, valamint a Ruttner-ház felőli bejárat kialakítása miatt nem látogatható. A Hősi kapu a közelmúltban nyílt meg egy új időszaki, a múzeum gyűjteményének Veszprém-ábrázolásait bemutató kiállítással. Ebben az átmeneti időszakban is ugyanannyi rendezvényt szerveznek, mint korábban: a Múzeum falakon túl című programban helyi közösségeknek mutatják be az adott területhez, városrészhez kötődő régészeti, néprajzi emlékeket, műtárgyakat, míg a Művészetek Házával együttműködésben a Fogpiszkálótól a komódig című, a múzeum anyagából válogató tárlat látható a Dubniczay-palotában. A múzeum épülete nettó 1,3 milliárd forintból újul meg az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program finanszírozásában.