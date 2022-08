A különleges és rendkívül gazdag programkavalkádban lehet látni mások mellett Nemzeti Lovas Színház Honfoglalás című előadását és a mongol lovas kaszkadőrök lélegzetelállító bemutatóját is.

Színes középkori forgataggal, kézműves vásárral kezdődik az időutazás Sümegen, a Várkertben. A középkort idéző, kétnapos fesztiválhoz alkalomhoz illő kínálattal, illetve programokkal kapcsolódik a Várcsárda, valamint a múzeumok és a kiállítások is korabeli hangulatot idéznek fel. Igazi különlegességnek ígérkezik a sümegi várban az egyedülálló és különleges technológiával létrehozott felvonóhíd ünnepélyes leengedése, melyen keresztül, ahogyan a középkorban is, be lehet jutni a várba. A nyitónapon mindemellett rézfúvósok, néptáncosok szórakoztatják a nagyérdeműt a Kisfaludy Várkertben. A lovagi arénában történelmi jelmezes felvonuláson mutatkozik be a Várkapitány Lovagi Torna Egyesület, a Khan Mongol Lovas Egyesület és a Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte, valamint Göl Basi vitézei.

Forrás: Simenyi Gergő

Az ünnepélyes köszöntő után izgalmas perceket tartogat a sümegi vár tüzérségi ostroma, majd a számszeríjász, a solymász és az olasz zászlóforgatók bemutatója. A nap csúcspontjának ígérkezik a történelmi lovasjátékok mongol lovaskaszkadőr show-val és középkori lakomával. A különleges időutazásra a Nemzeti Lovas Színház Honfoglalás című előadásával helyezik fel a koronát.