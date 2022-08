Márkusné Vörös Hajnalka, a vendéglátó Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke több akadémián is részt vett már. – Az, hogy a 49. rendezvényen inkább az idősebb korosztály volt jelen, egyrészt azt jelenti, hogy nyugodtabban jelentkezett, akinek már nem kellett ehhez szabadságot kivennie, másrészt a 19 megyéből és a fővárosból a legaktívabb helytörténészek jöttek el. A nyugdíjas pedagógusok, közgyűjteményi kollégák vezetik be az érdeklődő fiatalokat a helytörténészet szépségeibe. Ezért létezik évek óta Ifjúsági Honismereti Akadémia is, száz résztvevővel – ismertette az egyesület elnöke.

– Az évfordulókat is figyelembe véve, mindig egy aktuális tematika áll a középpontban, amihez a rendezvény helyszíne is erősen köthető. Idén a nyolcszáz éves Aranybulla volt a fő téma, a Bakony, a Balaton-felvidék nagyon gazdag Árpád-kori műemlékekben, és hozzávettük az EKF 2023 előkészületeinek a bemutatását is. Hozzánk egy hétre kétszáz vendég érkezett, közöttük határon túliak is – Erdélyből (Kolozsvár, Arad), a Felvidékről (Galánta), a Vajdaságból (Zenta). Szántunk egy napot a helyi ügyeknek; az Országos Levéltár, az Érsekségi Levéltár kutatási újdonságai és az EKF helytörténeti projektjeinek bemutatása szerepelt a programban. A többi napra nagyon sok előadást szerveztünk, országos hírű előadókkal. Látogatóink örültek a tematikus kirándulásoknak, a filmvetítésnek (Pálfy Géza koronakutatásáról), de volt oktatásmódszertani, kiadványszerkesztői konferencia is. Az a kívülálló számára is világosan látszott, milyen simán megy ebben a közegben a csapatépítés; a szünetekben is pezsgett az élet, e-mail címeket, telefonszámot cseréltek, sok-sok kiadvány talált új gazdára.