Az előző, illetve a következő színházi évadról Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt, a Pegazus Színház igazgatói adtak tájékoztatást, akik már harmincéves színházi múltat tudhatnak maguk mögött.

Sarkadi Nagy László elmondta, az előző év bérletes előadásaiban három műsor szerepelt - az Egérrágta mesék, a Rigócsőr király és a Terülj, terülj asztalkám! - mintegy 3600 bérletes nézővel. A teátrum társigazgatója szólt a Lázár Ervin-programról is, melyhez már másodízben csatlakoztak, illetve megjegyezte, előadásaik sorában fontos helyet foglal el a Szomorú vasárnap című zenés színpadi játék. Sarkadi Nagy László rámutatott, az elmúlt évben összesen 144 előadást tartottak több mint 16 ezer látogatóval.

Szó esett az előadásokon kívüli programokról is, többek között arról, hogy a Pegazus Színház készíthette el a város betlehemét. Idén újranyitott a mackókiállítás is, több mint 1500 látogatóval, a mackók száma pedig elérte az ötezret. A Pegazus Színház családi napot is szervezett, részt vettek a Veszprémi Állatkert gyermeknapi programján, a Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) fesztiválon, emellett készült holokauszt-emlékműsor, továbbá beszédtechnikai képzést ugyancsak tartottak. Így összesen 38 egyéb programot szerveztek több mint négyezer nézővel.

Sarkadi Nagy László hozzátette, a Pegazus Színház tevékenysége az Esterházy-kastélyra is kiterjed, ahol játékmestereik közreműködnek a tárlatvezetéseken, illetve módszertani foglalkozásokat is tartanak.

Megjegyezte, sok nehézséget hozott a pandémia, ám nagyon jólesett számukra, hogy a közönség várt rájuk.

Végh Zsolt tájékoztatást adott a pályázati támogatásokról, egyebek mellett az ily módon megvalósított eszközbeszerzésről, illetve a Csepűrágó színházi táborról, melynek keretében tehetséges fiatalokkal dolgozhattak együtt. Megtudtuk, ugyancsak pályázati forrás révén egy plusz bemutató, Petőfi Sándor János vitéze is vár rájuk.

Mint mondta, fontosnak tartják, hogy a gyermekek többféle mesével találkozzanak, így ebben az évadban egy modern mese, egy világirodalmi klasszikus és egy magyar népmese szerepel a Pegazus Színház repertoárjában. Elsőként a Sarkadi Nagy László tollából született Csalamádé című előadást játsszák, ezt követi egy Grimm-mese, a Jancsi és Juliska, majd A mindentlátó királylányt viszik színpadra az évad harmadik bérletes előadásaként.

Az eseményen szó esett a Pegazus Népfőiskola szemléletéről és tervezett programjairól, illetve az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megvalósuló Bűvös Bábos Fesztiválról.