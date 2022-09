Az immár hatodszor megszervezett táborban egy héten át tanult és szórakozott közel nyolcvan gyermek. A táncegyüttes művészeti vezetője, Bán László és Buzás Balázs csoportvezető elmondta, hogy az ötnapos bejárós táborban a reggelek játékos bemelegítéssel és közös reggelivel kezdődtek, majd kétórás néptáncfoglalkozással folytatódtak. Ebéd után a csendes pihenő keretében néprajzos beszélgetés várt a táborozókra. Az óvodások Sohár Kovács Beatrix és Orbánné Dézsi Éva vezetésével gyerekjátékokat tanultak, népmeséket hallgattak, a nagyobbak megismerhették az egyes táncok hátterét, a viseleteket. Az iskolásokat Kiss Bernadett vezette Buzás Balázzsal, a kisebbek rábaközi táncokat tanultak és megismerték a tájegység viseleteit, hagyományait. A legidősebbek kalocsai tánccal ismerkedtek. De volt alkalom a néptáncos gyerekjátékokra, kézműves-foglalkozásokra is, a gyerekek sokat táncoltak és dalokat tanultak a zenekarral. Ugyanis a tábort idén is élő zenei kísérettel szervezték, Csasznyi Imre és barátai játszottak.

A táborozók nagy része az utánpótláscsoport tagjai közül került ki, de, mint minden évben, idén is több külsős csatlakozott hozzájuk, mások pedig évről évre visszatérők. Olyan gyerekek is akadtak, akik sosem táncoltak még, vagy csak az iskolában tanultak alapokat. A táborvezetők örömére azonban most többen jelezték, hogy a táncegyüttes tagjai közé is belépnek.

A táborban egy napot kirándulással töltöttek a gyerekek, Diszelben a művelődési ház udvarán kültéri mozgás várt rájuk, majd a városrész nevezetes helyein fényképezkedtek, végül vetélkedőn mérettek meg, és a koreográfiákat a gyerekek a záró napon bemutatták szüleiknek. A táncegyüttes vezetői várják a néptáncolni vágyó óvodás és iskolás gyerekek jelentkezését, valamint felnőtteket az együttesbe, ahol egyre többen, jelenleg több mint száztízen éltetik a hagyományokat.