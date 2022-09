Két határon túli terület mellett két kis-magyarországi, de határ menti térség mutatkozott be, rávilágítva a különböző hagyományok sokszínűségére és emellett arra a közös gyökérzetre, amelytől ezek mégis közös kincsünkként élnek – tudtuk meg Kovács Norbert Cimbitől, az egyesület elnökétől.

Erdélyből Székelyudvarhelyt képviselve a Kékiringó Alapítvány küldöttsége érkezett a településre. A fiatal néptáncosok mellett a szülők, felnőttek csapata is megérkezett, ők nemcsak a néptánccal, népzenével, de a jellegzetes székely ételféleségekkel is bemutatkoztak.

A rendezvény kiemelt célja Kárpátalja kultúrája és hagyománya bemutatása volt. Ez a tematika végigkísérte a kétnapos programot.

A táncképzés a kárpátaljai Nagydobrony és Visk táncait ismertette meg az érdeklődőkkel. Az oktatásban Kokas Károly és Kokas Krisztina oktató mellett az élő zenekíséretet szolgáltató Kokas Banda is részt vett. Visk táncainak bemutatására Kiss Balázst és Farkas Fannit, a Magyar Állami Népi Együttes táncosait kérték fel a szervezők.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Együttélésben kisfesztiválján a Kárpát-medence több térségének hagyományát és ma élő értékeit is megidézték

Forrás: egyesület

Az egész napot átszövő forgatagban a két határon túli térség mellett Vas megye és a Baranyában található Ormánság kiemelkedő gasztronómiai és kulturális értékei jelentek meg. Az Ormánságot Szaporca település vezetői és civil közösségei képviselték. Vas megyéből a Vasvár Népfőiskola és Gencsapáti kulturális küldöttségei érkeztek.

Természetesen a hazai kultúra is képviseltette magát, megjelent a Somlói Tájegységi Értéktár és a Hunyor–Marcal-mente Tájegységi Értéktár szintén. A rögtönzött értékvásárban kiállítók, térségi kistermelők mutatták be és értékesítették portékáikat. Bográcsokban, üstökben, rostlapokon és kemencében készültek a kárpátaljai, erdélyi, ormánsági, Vas megyei és térségi finomságok. A káposztás cicegétől az erdélyi zakuszkán, miccsen, göngyölt húsos káposztán, székely csorbán, szaporcai leveles káposztán és bélesen át vezetett az út a kiscsőszi nyújtott kőtt, a gencsapáti kalinkó, a marhapörkölt, a pacal- és a különlegességnek számító borzpörkölt felé.

A délutáni órákban rövid tanácskozás és kulturális műsor várt mindenkit az Élő Forrás Kultúrpajtában. A program kiemelt vendége volt Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, akit Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke, Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság korábbi elnöke, Kovács Norbert, az Élő Forrás elnöke és a térség polgármesterei fogadtak.

Hoppál Péter elmondta, hogy a kulturális kormányzat kiemelt szándéka az ilyen értékközpontúság segítése, és az elmúlt években is ezt vették célkeresztbe. Beszélt a törvényi háttér ilyen irányú módosításairól, a közösségek, értékőrzők fontos szerepéről, a települések kiemelt szintű normatív támogatásáról, utalt a kultúra támogatási alapjaira.

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület támogatásával és szervezésében a program kiemelkedő elemeként rendezték Hrivnák Tünde Pro Urbe-díjas divattervező különleges divatbemutatóját, amely a Kárpátalja hagyományos motívumvilágát mutatta be a mai divatnak megfelelő megfogalmazásban.

A tanácskozás keretében Kovács Norbert tájékoztató előadást tartott a Közelítés Program kezdeményezéseiről és célkitűzéseiről. A program egy széles hatókörű, szemléletformáló, érzékenyítő folyamat, melyben a kultúra üzeneteit fogalmazzák meg a társadalom szereplői felé.

Bográcsokban, üstökben, rostlapokon és kemencében készültek a kárpátaljai, erdélyi, ormánsági, Vas megyei és térségi finomságok

Forrás: egyesület

A házigazda Bozót Néptáncegyüttes és Rekettye Táncegyüttes műsorát a Naszály Zenekar kísérte. Nagy sikert aratott a kiscsőszi Páskom Színjátszó Kör, amely fennállása első előadásával okozott vidám perceket a közönségnek. Bemutatkozott a Kalinkó Népdalkör, amely Vas megye népdalaival örvendeztette meg a közönséget. Örömmel fogadta a közönség a Boglya Zenekar koncertjét, melyet a Gencsapáti Hagyományőrző Együttes fergeteges lakodalmasa követett. A műsort a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptáncegyüttes zárta saját vidékének táncaival. A táncházban négy prímás, három brácsás, két nagybőgős, egy harmonikás és egy cimbalmos muzsikált, kiváló hangulatot teremtve a táncosok sokaságának.