Bartunek Katalin a Csigó malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány elnöke köszöntve a közönséget arról beszélt, hogy a kreatív alkotói esten a művész az alkotás világába vezet be mindenkit, egyúttal visszarepítve kicsit a gyermekkorba. Szólt továbbá arról, hogy a malomban a Zene világnapján, október elsején lesz az idei év utolsó koncertje, amelyen a Jávorkai fivérek lépnek majd fel.

A különleges workshopon az ifjú zongoraművész bemutatkozott a közönségnek. Amint elmondta, Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián és a salzburgi Mozarteumban szerzett kitüntetéses diplomát. Vallotta, hogy iparművész szüleinek is köszönhetően sokféle művészeti érdeklődéssel megáldott alkotó. Már gyermekkorában is komolyzene szólt családja otthonában, ő pedig kisgyermekként rajzolt, művészi tornát tanult, zongorázott, majd fotózott, filmeket készített. Ezt a sokoldalúságot zenei tevékenyége során ugyancsak szeretné kamatoztatni, és zenei tevékenysége részévé tenni, ha az nehéz és szokatlan is ma. Kreatív alkotóként a különböző művészeti ágak összekapcsolódása révén egyedi hangvételű előadásaival a zenei élet kulisszái mögé vezeti be a hallgatóságot.

Úgy véli, hogy a gyermekkorra jellemző művész szabadságot kellene megőrizni felnőttként. Amint példaképe, Kokas Klára gyermek pszichológus, zenész ezt már megfogalmazta korábban. Róza szerint a zenélés ösztönösebb annál, minthogy megtanuljon az ember kottát olvasni. Elemi ösztön, amelyet minden befogadó embernek érdemes átéreznie. Kokas módszerével tud azonosulni, amint az alkotás, nyitottság, befogadó készség fontosságával szintén, valamint azzal, hogy ezeket jó átadni másoknak. Gyermekkori vágya tudatosult Kokas módszerét látva, szeretne a zenéhez társítani más művészeti ágakat. Ezért több filmet készített már, amelyek a művészetek egységét határozzák meg a zenére alapozva.

Radnóti Róza szerteágazó művészeti érdeklődését alapul véve kalauzolta végig a hallgatóságot az őt foglalkoztató kérdések révén az alkotói lét és az alkotói folyamat világában. Mivel gyakran alkalmaz előadásai során interaktív módszereket, a Csigó Malomban is bevonta a közönséget a téma bűvkörébe. Mozart C-dúr szonátája második tételét játszva arra kérte a vállalkozó kedvűeket, hogy a zene hallatán jegyezzék fel érzéseiket, gondolataikat. A közönség partner volt a játékban, később többen elárulták, hogy mit írtak fel a kiosztott cédulákra. Azokon például az alábbi szavak szerepeltek: nyugalom, bárányfelhők, találkozások, tánc, szépség, elegancia, kedvesség, türelem, hajladozás, virágok. Ezt követően a művésznő bemutatta a salzburgi Mozarteum SpotOnMozART projektje keretében forgatott, saját rendezésű kisfilmjét, amely elárulta, hogy ő miként reagált a zenére képet alkotva.

Az előadása során a zene és a film kapcsolatát taglalva szó esett a zenemű, a kép és a mozgás harmóniájáról Andrej Tarkovszkij filmrendező alkotásai kapcsán is. A XX. század elején élt cseh zeneszerző, L. Janácek Benőtt ösvényen című művének hat tételét ugyancsak eljátszotta Radnóti Róza, a darabok címét nem árulva el. Kérte, hogy próbálja kitalálni azokat a közönség. Egy-egy zenemű kapcsán újra érzéseiket, gondolataikat vetették papírra bátran a sorokban ülők, majd fény derült arra is, hogy ki mennyire intuitív.

A program borkóstolóval zárult.