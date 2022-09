A kezdeményezésnek köszönhetően számos rendhagyó, magas művészeti értéket képviselő program valósult meg a térségben nyáron.

Hegymagason a Mesekuckó program keretében a Naphegy-lovag című kötet szerzője, Császár Levente dedikálással egybekötött könyvbemutatót tartott, majd Tündérek márpedig léteznek című programjával Kálnay Adél József Attila-díjas író látogatott el a községbe. A varázsmag szövetsége címmel beszélgetést rendeztek M. Nyírő Mária írónővel mesés kalandregénye kapcsán. Mesével, tánccal, jókedvvel! címmel Suplicz Mihály mesemondó tartott műsort, szeptember 18-án a Vidékünk mesés történetei című programon találkozhatnak az érdeklődők Bartalos János pásztorral és Szabó Csaba néptáncpedagógussal. Komolyzenei programsorozat indult Zenés estek a Szent György-hegyen címmel a templomban.

A Metrum lelke – Bach – apák és fiúk zenéje címmel Rákóczy Anna fuvolaművész és Rozmán Lajos klarinétművész adott hangversenyt, és megszólalt a templom harmóniuma. Bach-inspirációk címmel Rohmann Ditta csellóművész rendhagyó szólóestje után Csermák Éva nemzetközi hegedűkurzusának záró hangversenyét hallgathatták az érdeklődők. A Gadó Gábor–Harcsa Veronika Quintet a Vexilla Regis című darabbal lépett fel. Csermák Éva hegedű- és Németh András zongorahangversenye mellett a nyár csúcspontja az Orgonaest a bazaltorgonák árnyékában című program volt Virágh András Liszt-díjas orgonaművésszel és Gion Zsuzsanna énekművésszel.

Zalahalápon a Haláp-hegy új rendezvényhelyszínként mutatkozott be a Zene a kráterben eseménnyel, koncertekkel és kiegészítő programokkal, több mint 1500 résztvevővel. A Bikini zenekar előtt fellépett a Smash&Blues, az egy5egy, majd a zenés-táncos esten a Kobor Band Zenekar. A családosokat játszópark, kreatív foglalkozások sora várta.

A hegymagasi templomban Csermák Éva és tanítványai is koncertet adtak

Forrás: szervezők

Lesenceistvándon formabontó ifjúsági alkotótábor várta az általános iskolásokat és középiskolásokat, a Woolcano Alternatív Textil Workshop pedig utóbbiakat és a felnőtteket célozta meg. Sok érdeklődőt vonzott a Lesencevidéki Kortárs Művészeti Fesztivál és Kiállítás, amely keretében többek között Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert Libikóka címmel rendezett zenés irodalmi estje mutatkozott be. Az Újrahasznosító workshop a művészet erejével című családi kézműves-foglalkozás több alkalommal is várta a kreativitásban jeleskedőket. Gajdos Erika Tímea Barangolj a Balaton-felvidéken! című kötetét a Színek, fények élmények – A Balaton-felvidék regénysorozat könyvbemutatója keretében ismerhette meg mindenki. Alkoss velünk! címmel rendhagyó rajzóra, képzőművészeti foglalkozás színesítette az eseményeket Salgó Judittal Az erdő hangja címmel Dóra Attila klarinét- és Baráth Bálint zongorakoncertjét rendezték. Időgép – zenei utazás a reneszánsztól napjainkig, valamint Barangolás a filmzene világában címmel tartott koncertet Király Emőke Mária zongora- és Király Lajos fuvolaművész, valamint a házaspár gyermekei. A Quartet Escualo a Piazzolla tangója című esten működött közre. A Szeged Trió Classic is koncertet adott, a gyerekekhez szólt a Csalafintaságok a csalitosban című előadás az Óperenciás Bábszínháztól. Hajnalpír duett, Fifika címmel a Magyar Mozdulatművészeti Társulat előadását láthatta a közönség, a Batsányi Táncegyüttes pedig Hagyományaink a jelenben címmel mutatta be koreográfiáit. A Babos Trió ugyancsak fellépett, A Művészet a partra jön kiállításon pedig minden korosztály képviseltette magát.

Uzsán központi esemény volt a kéthetes, 19 képzőművész részvételével zajló UzsART művésztábor. A Hétvégék a művészet hegyében kezdeményezés során fellépett a Ziránó bábszínház, a Varnyú Country zenekar gyermek- és felnőttkoncerttel érkezett. A programok között élménygyűjtés szerepelt a Gyertyán tanösvény első bejárása során, és Art&Design Woolcano – Ahol a szál kitör! címmel kísérleti textilművészeti bemutatót tartottak Paczona Mártával. Az Art&Design – Legyél Te is gerillakertész! művészeti workshop a családokat szólította meg Módra Bettina textilművésszel. A programot az UzsaART művésztelep kiállítása zárta, ahol átadták az uzsART-díjat.

Uzsán központi esemény volt a kéthetes, 19 képzőművész részvételével zajló UzsART művésztábor

Forrás: szervezők

Balatonedericsen a programot papírművészeti alkotótábor és kiállítás nyitotta Jancsikity József festővel. Augusztusban a képzőművészet és az irodalom leköltözött a Balatonhoz a LIDO-ART program keretében. A művészet a partra jön! címmel nyílt képzőművészeti válogatás az UzsART művésztelep és a Pannon művésztelepek pacsai alkotásaiból, majd Alkoss papírból! címmel papírművészeti workshopot tartottak. A legkisebbeket a Noé bárkája – Bevezetés az origamiművészet rejtelmeibe című esemény várta Pataki Tibor vezetésével. A Zöld Hullám strandfürdőn pályázatra beküldött novellákat hallgattak és beszéltek át a szerzők Zsiga Henrik íróval. Az odaLÖKött Költészet társulat slam poetry-estjén a társulat tagjai adták elő műveiket. Nagy sikert aratott a Radics Béla 75 – Tunyogi Péter 75 koncert.

A számos izgalmas és rendhagyó program után a térség lecsendesedik, hogy még színvonalasabb, különlegesebb rendezvényekkel várják vissza az érdeklődőket a települések 2023-ban.