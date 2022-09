Az országosan is páratlan építmény a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) építészhallgatói tervei és munkája, valamint a pályázó Kristály-völgy Egyesület segítségével készült el. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat célkitűzése kezdettől, hogy a programok mellett olyan lehetőségeket nyújtson a régiónak, amelyek hozzájárulnak a közösségek megerősítéséhez.

Ennek érdekében kisebb és nagyobb léptékű infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre. Ebbe a sorba illeszkedik az olvasókabin is. Navracsics Tibor hozzátette, az EKF igyekszik ahhoz is hozzájárulni, hogy megpezsdüljön a régió szellemi-kulturális élete.

Schwartz Béla ajkai polgármester arról beszélt, a térségben időt töltő és alkotó Fekete István írt arról, hogy a természetben, csendben milyen elmélyülten lehet írni és olvasni. Ennek kapcsán kifejtette, az EKF segítségének köszönhetően az író elképzelései valóra váltak az olvasókabinnal.

Ugron Zsolna író, a VEB2023 EKF program irodalmi koncepciójának kidolgozója, az olvasókabin ötletgazdája elmondta, az alapcéljuk az volt, hogy az irodalmat elérhetően közel vigyék az emberekhez.

Baló Dániel, az olvasókabint tervező MOME-s diákok oktatója elmondta, az alapkoncepciót Fazakas Imola és Formanek Liza hallgató dolgozta ki az egyik egyetemi kurzus keretében, majd a következő félévben ezt fejlesztették tovább hallgatótársaikkal. Az olvasókabin terve a bivakszállás ötletével bővült, így a túrázók éjszakázni is tudnak a helyszínen, sőt, gázmelegítőn ételt is lehet melegíteni. A mindössze másfél méter széles, ugyanakkor öt méter magas és hat méter hosszú kabin belül lényegében két egymás felé fordított könyvespolcból áll, ezek fölött helyezkednek el az alvásra alkalmas helyek.

Baló Dániel elmondta, az üvegablak kivételével a hallgatók mindent a helyszínen készítettek. A kabin egy hét alatt épült meg, és egy vállalkozás által ingyenesen felajánlott talajcsavarokon áll, megégetett deszkaburkolat borítja. A fedett, nyitott előtérbe bárki beléphet. Várhatóan egy kód megadásával lehet majd bejutni a kabinba, amely összesen hat embernek adhat szállást.