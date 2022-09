A tárlatot a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub hozta létre abból az alkalomból, hogy 150 éve létesült a veszprémi vasútvonal és a jutaspusztai állomás.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) bevezetőjében méltatta az egyesület hagyományápolásban betöltött szerepét, valamint köszönetet mondott a szervezet tagjainak a tárlat létrehozásáért. Hozzátette, a vasút nemcsak a közösségi közlekedésben bír fontos szereppel, hanem a gazdaságfejlesztésben is meghatározó, utalt a képviselő a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére.

Lukács György, a MÁV Zrt. szombathelyi pályavasúti területi igazgatója megnyitójában elmondta, a Székesfehérvár-Veszprém közötti vasútvonalat 1872 augusztusában adták át, majd októberben a Veszprém és a mai Celldömölk közötti szakasz is elkészült. Hozzátette, a vasút jövőjének egyik alapja, hogy vannak olyan szervezetek – például a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub –, amelyek az ágazat hagyományát ápolják. Megjegyezte, az évforduló alkalmából a MÁV emlékvonatot indít a vonalon, várhatóan október 15-én.

Letenyei Tamás klubvezető a tárlatot bemutatva elmondta, több évtizedes gyűjtőmunkából ad válogatást a kiállítás. A tárlaton megemlékeznek arról is, hogy Veszprémben egykor három állomás is működött, valamint az egykori vasúti hűtőházról és úttörővasútról is, továbbá arról a második világháború utáni tervről, amely a mai Jutasi lakótelepen hozott volna létre állomást, míg a vonal az Aranyosvölgyre tervezett hídon vezetett volna át.