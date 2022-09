Baló Dániel építész, egyetemi oktató kérdésünkre elmondta, hogy az egy éves kurzus keretein belül az első félévben kis csapatokban dolgozva terveztek különböző kabinokat, amelyek közül az EKF és a tanárok közösen választottak egyet. A kiválasztottat a második félévben kiviteli terv szintűre dolgozták ki úgy, hogy már a szükséges anyagokat is meg tudták rendelni. Az 5 méter magas, 150 centiméter széles, 6 méter hosszú úgynevezett bivakszállással kombinált olvasókabinhoz több köbméter fenyő fűrészárut használtak fel.

Bivakszállásból, amely nem hagyományos értelemben vett szálláshely, ugyanis nincs víz vagy villany, se berendezés, mindössze arra alkalmas, hogy hálózsákban vagy polifoamon eltöltsenek benne egy éjszakát a túrázók, már több áll az országban a csingervölgyi annyiban egyedi, hogy a belső tér egyben könyvtár funkciót is kapott.

Forrás: Cernák Róbert

Az építmény 8 darab talajcsavaron áll, a kabin elülső, fedett-nyitott részébe be lehet ülni, gázmelegítőn teát készíteni, ételt melegíteni. A hátsó részben kényelmesen elfér egy felnőtt hátizsákkal, másik két emeletes ágyhoz hasonló szinten, ahova a beépített létrán lehet feljutni, szintén pihenhet egy-egy ember. A szerkezet két egymás felé fordított könyvespolc is egyben, a belső tér padlótól plafonig könyvekkel telik majd meg. A kabin becsületkönyvtár elvén is működhet majd: a könyveket el lehet vinni, elolvasás után visszavinni, megtartani, vagy akár másikat vinni helyettük. Az erdő szélén, gyönyörű természeti környezetben levő építmény alkalmas a világ zajától való elvonulásra, kisebb baráti összejövetelre, meditációra. Az olvasókabin megvalósítására a Kristály-völgy Egyesület pályázott, melyre az EKF 2023 programtól kaptak támogatást. Ajka Város Önkormányzata a terület biztosításával nyújtott támogatást a projekt megvalósításához.