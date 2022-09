Hozzátette, a vendégek számára tartalmas programról is gondoskodnak, jártak a Balatonon, a sümegi Püspöki Palotában, meglátogatják a felújított türjei prépostsági templomot, aki szeretne, még horgászhat is.

Azt is megtudtuk, hogy az alkotótáborba idén négy új résztvevő érkezett, a többiek visszatérőnek számítanak és otthonosan mozognak a sümegi vár lábánál fekvő Capári-féle alkotótáborban.