Jogos a meglepődés, hiszen a másfél évszázad úgy telt el, hogy nagyon sokáig nem is tudtuk, hogy mindaz, amit az altiszti – vagy korábbi nevén a tiszthelyettesi – lét és az arra felkészítő képzés jelentett nekünk, katonáknak, ilyen régóta létezik. Azt hiszem, nem lehet elégszer megköszönni Kollár László főtörzszászlósnak azt a munkát, amit az altisztképzés történetének felkutatására szánt, és aminek az eredményeképpen létrejöhetett ez a kiállítás – kezdte köszöntőjét az összegyűlt katonák és kadétok, valamint a megjelent érdeklődők előtt Gervai János főtörzszászlós.

Az MH BHK vezénylő zászlósa hangsúlyozta, ha altisztekről beszélünk itt, Veszprém közelében, akkor Jutas megkerülhetetlen fogalom.

– A Jutasi Altisztképző és az általa megteremtett szellemi örökség nagyságát várpalotaiként legjobban a Baglyas-heggyel tudnám érzékeltetni. Ahogy a Baglyas-hegy uralja a város látképét, és ahogy a legtökéletesebb kilátást biztosítja a városra a hegy, úgy magasodik előttünk a jutasi altisztképzés története és hagyománya – mondta el a főtörzszászlós, majd hozzátette Várpalota kapcsán egy fontos altiszti kötődést mindenképp meg kell megemlíteni. 1975-től a rendszerváltásig a város volt az otthona a tüzértiszthelyettes-képzésnek. Jó néhány, a településen végzett altiszt szolgálja még ma is hazánkat.

A folytatásban a vándorkiállítás összeállítója és a hazai altisztképzés történetének kutatója, Kollár László főtörzszászlós mutatta be a tárlat gazdag anyagát. Az MH Altiszti Akadémia kiemelt zászlós oktatója hangsúlyozta: az altisztek büszkék lehetnek történelmükre, és hagyományaik továbbadásával garantálhatják a jövőjüket is. – A honvéd altisztek mindig is a hazát védték és szolgálták, az a legkevesebb, hogy megőrizzük az emléküket az utókor számára – húzta alá.

Az Altisztképzés másfél évszázada című kiállítás szeptember 30-ig látható a Thury-vár Lovagtermében.