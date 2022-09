Nem feledik Badacsonytördemicen és Badacsonylábdihegyen a Horthy-korszakban ünnepelt írót, aki 1928. és 1946. között szőlőtulajdonos volt Lábdiban, ám munkásságát ma már szélesebb körben és szerbiai szülővárosában is méltóképpen elismerik. A megemlékezést szervező Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében Szántai Attiláné köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatást adott arról, hogy két napja a Nemzeti Színházban felállított Herczeg Ferenc-szobrot Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár koszorúzta meg, szintén az író születésnapjára emlékezve. Mint mondta, Takaró Mihály irodalomtörténész, a Herczeg Ferenc Társaság elnöke ezt az alkalmat is kihasználta, hogy méltassa az író hagyatékának, emlékének példás badacsonytördemici, badacsonylábdihegyi ápolását. Többek között ennek is köszönhető, hogy emlékházat alakítanak ki Herczeg Ferenc egykori badacsonytördemici (pontosabban az idetartozó badacsonylábdihegyi) birtokán. Vollmuth Péter, a 2016-ban elhunyt polgármester indította el azt a folyamatot, amely mostanra addig jutott, hogy a kormány döntése nyomán a Petőfi Kulturális Ügynökség állami támogatással megvásárolt az egykori birtokon álló épületekből kettőt. Ezzel egy régi álom valósul meg, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeum irányításával olyan kiállítás készülhet, amely méltó emléket állít Herczeg Ferenc egyéniségének, felidézi korabeli népszerűségét és a birtokon eltöltött évek hangulatát. Az épületekben épségben maradt eszközök műtárgyvédelmi és restaurálási munkálatait a Petőfi Irodalmi Múzeum már megkezdte, az emlékház várhatóan 2024-ben nyílik meg a látogatók előtt. Pozitív fejlemény, s ez szintén elhangzott a megemlékezésen, hogy végre az író szülővárosában, a ma Szerbiában lévő Versec kisvárosban is megalakulhat a Herczeg Ferenc Társaság.

Fotós: Szijártó János / Veszprémi Napló

A köszöntő után a badacsonytördemici önkormányzat nevében Horváth Zoltán polgármester, a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesülettől Ságiné Csizmadia Zsuzsanna, az Ökoturisztika látogatóközpont képviseletében Kovácsné Horváth Ágnes és Nagy Eszter helyezett el koszorút Herczeg Ferenc szobránál.