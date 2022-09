A programot a Kultháló VEB2023 keretében rendezték, miután tavaly már kísérleti jelleggel szerveztek hasonló akciószobrászatot az ajkai Agórán – tudtuk meg Csabai Tibor szobrászművésztől, a szobrász művésztelep egyik szervezőjétől.

– Az ötlet a pécsi egyetem szobrász tanszéke vezetője, a Dunaújvárosban fémszobrász szimpóziumot szervező Gaál Tamásnak is tetszett. Idén már a szobrásztáboron belül szerveztük az eseményt, amelyre előzőleg vas és fém hulladékot gyűjtöttünk a környékbeli vállalkozóktól. Szögvasak, csövek, gerenda végek, lemezek álltak rendelkezésre. Nem volt célirányos a válogatás, koncepció nélkül gyűjtöttünk, a szedett-vedett vasakból kellett valamit kialakítani, aztán a műnek, vagy éppen kerti dísznek címet adni. Különféle szerszámok mellett hajlító és hegesztő is rendelkezésre állt, két helyi szakember pedig segített a hegesztésben. A művészek zöme a keramikus és a fafaragó táborból került ki, az alkotók nem foglalkoztak korábban fémmel, csak ezen a napon.

Hatan vállalkoztak a különleges próbatételre, és ugyanennyi külsős, a művészetek iránt érdeklődő civil kapcsolódott be a munkába, 12 mű született. Többnyire felismerhető, figurális alkotások, az absztrakt művek pedig a címük alapján érthetők. Például robot, kabala, iránytű, kiborg figura, hiszen a kortárs művészetnek arra kell választ adnia, ami a ma élőket foglalkoztatja. Az alkotók között két hölgy is volt. A cél a munka mellett az volt, hogy közösségek jöjjenek létre és azok tagjai később is foglalkozzanak hasonló alkotással, miközben természetesen jól érzik magukat. Korábban voltak már hasonló kísérleteink, például gépi zenére festettek a művészek, vagy ketten készítettek el egy művet vizuális kommunikáció, beszélgetés nélkül. Azonban ez a munka nem hasonlított egy festővászon előtti alkotáshoz, vagy faszobrászathoz, amely során egy fadarabból kell kibontani a szobrot. Itt bekorlátozta a lehetőségeket az anyag és annak megmunkálhatósága. A fémhulladékok önmagukban nem kínálnak fel témát, ez esetben össze kellett illeszteni, hegeszteni a darabokat, hogy elkészüljön egy mű.

Ez esetben munka közben jön az inspiráció, változik a terv, folyamatosan dolgozik az agy, alakul a forma. A nap sikeres volt, sokat beszélgettünk és az eredmény említésre méltó. Délutánra már kész műveket láthattunk. Érdekes, hogy csak a fémszobrászattal foglalkozó alkotók egyéni stílusa felfedezhető fel az újra hasznosítás során készült művekben, a faszobrászoké, keramikusoké nem. Az szintén eredmény, hogy bár a művészek maradnak a kaptafánál, de a workshopon részt vevő civilek, művészet iránt érdeklődők tervezik, hogy elkezdenek szobrokkal foglalkozni – mondta Csabai Tibor. Hozzátette, hogy az alkotásokat október nyolcadikán a Petőfi utcában a Kultháló záróprogramján, utcagaléria keretében mutatják be az érdeklődőknek tárlatvezetés során. Ugyanis a kortárs művészetet többnyire csak a művészek értik, szükséges a magyarázat. Az alkotások egy része az egyesület tulajdona lesz és szabadtéren kap állandó helyet a kortárs gyűjteményt gyarapítva. A tervek szerint jövőre kibővítve, nagyobb létszámmal, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt részeként valósítják meg a következő fémszobrász workshopot.