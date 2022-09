A képzésnek nemrégiben már a harmadik féléve kezdődött el. A diákok ezúttal is nagy örömmel, lelkesedéssel léptek be reggel a színház épületébe, ahol az üdvözlő beszélgetést követően a kreatív csoporttal készült Petőfi Szalont nézték meg, melynek szereplői élőben is megtisztelték a vetítést. Humoros, tanulságos és érdekes szakmai beszélgetést élvezhettek a fiatalok. Az intézmény nyílt napján szintén közreműködtek az akadémisták. Csillámtetoválással, hajfonással, kulcstartókészítéssel és SzínOkos Tudáspróba tesztlappal várták a dísztérre érkezőket, a rajzverseny zsűrizését és a tesztlapok javítását is vállalták, Győry Zsombor akadémista pedig az ügyelői feladatokban segített egész nap a vetélkedő alatt a színházi kollégáknak. Természetesen a móka sem maradhatott ki programjaikból, hiszen voltak, akik részt vettek a Hétpróba a bérletekért vetélkedőn, és számos alkalommal csatlakoztak a színház művészeihez a színpadon.