A Gellért-ünnepet idén először szervezték meg a bakonybéli bencés monostorban, koncertek, kiállítás és művészeti workshopok szerepeltek a programban, amely mintegy felvezetése a jövő évi rendezvénynek. Ugyanis jövőre lesz ezer esztendeje, hogy Szent Gellért Bakonybélbe érkezett.

– Úgy tudjuk, hét évig élt itt a szent, aki meghatározója a keresztény, a magyar kultúrának. Visszavonult ide. A legenda szerint szarvas és farkas érkezett szállásához, azaz a vágyak és az indulatok jelképe egyszerre jelent meg nála. A teljesség, a kiengesztelődés, a belső harmónia keresése lehetett a célja. Velencében született, hosszú útra indult, hazánkban ünnepelt szónoknak számított. Nyugathoz és kelethez, európai hálózatba csatolta az eldugott, csendes bakonyi falut. Ennek is köszönhető a sajátos genius loci, a hely szelleme, amiben itt megjelenik a központ a periférián. Ez az érdekes párbeszéd jellemzi régóta Bakonybélt, akárcsak a helyiek és az utazók, az alkotók és a művészetkedvelők párbeszéde. Ma is kérdés, hogyan szólítják meg egymást. E minta miatt illenek programjaink a Kulthálóba, szerzetesközösségünk teremt lehetőséget arra, hogy ezen a találkozási ponton továbbra is új, érdekes alkotások szülessenek. Az eddigi tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy a spiritualitás és a kultúra mélyen összetartozó valóság – mondta el Baán Izsák, a Szent Mauríciusz Monostor perjele.

Baky Anna turisztikai menedzser, Baán Izsák perjel, Prieger Zsolt zenész, Nagy Krisztián, a VEB 2023 EKF kulturális projektmenedzsere és Pintér Zsolt zenész a Gellért Ünnep sajtóreggelijén Fotó: Rimányi Zita / Napló





Nagy Krisztián, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, azon belül a Kultháló kulturális projektmenedzsere megjegyezte: monostori hagyomány a tanítás, a kultúraőrzés, s ezek fontosak a VEB 2023 EKF terveiben is, ezért alakult ki a szerzetesközösséggel az együttműködés, amely a művészeti élményeket a közönség bevonásával nyitja meg sokak számára.

– Bakonybél a lelki fővárosom, erjesztő közeg, ahol sok motivációt kapok, és magam is hozok ide művészeti ötleteket. Ezúttal zsoltáros műsort. A zsoltár a spirituális költészet fénytörését mutatja, az Istenbe kapaszkodás nem szokásos tapasztalata, maximális szabadsággal, szórakoztatva biztat kreativitásra – szögezte le Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője. Szintén fellépett a Gellért-ünnepen Pintér Zsolt, a Louisiana Double zenésze. Vallásos zenét játszik gyerekkora óta. Arra, hogy az amerikai gyökérzene, a gospel, a blues hogyan kapcsolódik a magyar kultúrához, Bakonybélben érzett rá igazán. Az örömzene, a közönséggel közös és a vallásos térben zenélés spontán folyamata, sikere – az e téren szerzett gyakorlata alapján – a jó dalválasztáson múlik.