Elhangzott még, Lili főként angolul ír, beszél, de érti a németet és az olaszt is. Ehhez a hivatáshoz kell érzék, hogy felismerje, adott szövegben mit akart a szerző.

A jó dramaturg láthatatlan – mondta. Az egyetemen sok mindent tanult, műfordítást, írásgyakorlatot, meseadaptációt, improvizációt, amelyből aztán darabot írtak. Voltak színháztörténeti és mozgásórák, különféle elemzések. Lili dolgozik táncszínházi előadásoknál is. Ő mindig nagyon hisz abban, amit gondol, tudását örömmel mutatja meg. Szívesen ír néhány mondatból másfél oldalas dialógusokat, humorral, sok csavarral, határidőre. Dolgozott a Drága örökösök, a Doktor Balaton és a Mi kis falunk sorozatban. Azt mondta, érdekes látni, hogy mi lesz a szövegből, amit otthon ír az ember. Az írást a vezető író, a rendező és a producer is meg szokta nézni adás előtt.

Lili általános iskolás korában írta az első mesét egy pályázatra, mert tetszett neki, hogy lehet játszani a fantáziával. A mese után mást is írt: novellákat, cikkeket az iskolai újságba, majd esszét, tanulmányt, és kipróbált mindenféle táncot. Aztán a veszprémi Lovassy gimnáziumba járt matematika tagozatra, rendszeresen részt vett matek-, fizikaversenyeken, közben irodalmi pályázatokat készített, minden nagyon érdekelte. Szerinte fontos, hogy a dramaturg minden terület iránt nyitott legyen, mindennek utánajárjon, mert ez segít abban, hogy többféle stílust, karaktert meg tud jeleníteni.

Fél év után érezte, hogy a matektagozat kicsit távol áll tőle, így utánanézett, milyen képzések indulnak az egyetemeken. Akkor talált rá hivatására, a színházi dramaturgra. Mindig nagyon kedvelte a színházat, szeretett írni és olvasni, így a döntés kézenfekvő volt számára. A gimnáziumban ő volt az egyetlen, aki emelt szinten érettségizett irodalomból. Adódott, hogy elment szónokversenyre, ahol a többieket az irodalomtanár kísérte el, őt a matek–fizika szakos. Egy szekszárdi mesedramatizálási pályázatnál színpadi szöveget írt, amelyet egy füredi hotel strandján, a nyári munka alatt vetett papírra. Siker lett belőle – idézte fel az eddigieket Fabacsovics Lili.