A tárlatot megnyitó Hegyeshalmi László festőművész, grafikus beszédében vallotta, hogy számára sokat segített Jarmeczky István képei, alkotói magatartása megértésében, hogy nem régen láthatta a művész házát, amit feleségével együtt felépített és a házat körbevevő kertet. – A kert szimbolikus értelmezései, az édenkert, sors kert, kolostorkert, szerelemkert, mulató kert, a sztoikus nyugalom kertje. Derű, harmónia, nyugalom, következetes tervszerűség, igényes minimalizmus, érzelmes konstruktivizmus. Ezek jutottak eszembe István és Zsuzsa kertjét látva. Konstruktív, geometrikus ikonográfia a képalkotó módszer és ez a geometrikus szemlélet határozza meg Jarmeczky István festőművész mindennapi életének terereit is. Ábrázolási rendszerek, ábrázolási hálók, ábrázolási szövetek építik a Jarmeczky képeket. Ha ezeket meglátjuk, felfedezzük, megértjük, akkor tudjuk olvasni, nézni a képeket. Kiterjesztve a gondolatot, egy látható tárgy szemlélése során betekintést nyerünk a láthatatlan világba. A festő látomásába. A természet ugródeszka a szemlélődéshez, nyitottnak és figyelmesnek kell lennünk. Ahogy a legnagyobb balatoni mester, Egry József megfogalmazta: „ a látottakat élménnyé, az élményeket magasztossá kell tennünk…”

A konstruktív képalkotás, tárgyalkotás, építészet, művészetszemlélet több mint száz éve velünk van, de ha a történelmi távlatokat és az úgy nevezett klasszikus művészetet nézzük, ezer évekről beszélünk. Az európai konstruktivizmusban az oroszok, a hollandok, a svájciak, a németek, a magyarok, Moholy-Nagy, Kassák, Vasarely jelentősége lenyűgöző, hatásuk megkerülhetetlen. De mi a kérdés, mi a helyzet ma, több, mint száz évvel később? Mi újat lehet mondani, milyen új formák, szemléletek termékenyíthetik meg a konstruktív műalkotást? A folyamat hasonló lehet egy-egy nyelv folyamatos átalakulásához, megújulásához. A látható testek folyton változnak, ahogy a látás és a látomás is folyton változik. A megőrizni és továbbfejleszteni fogalma általános, túlmutat a művészet kérdéskörén is. Mindenképpen szükséges az invenció, a lelemény, a tanulás, tudás, szorgalom, munka, kitartás – mondta Hegyeshalmi László és beszélt részletesen is a bemutatott képekről. Szólt arról, hogy Jarmeczky István geometrikus képei is kitűnően illeszkednek a nagy holland mester, Bob Bonies által megfogalmazott tételhez, hogy a geometrikus szerkezet tökéletesen leírható a vízszintes, függőleges, diagonális fogalmakkal, irányokkal. Jarmeczky színhasználata eltér a szigorú konstruktivistákéitól, akik leginkább a festészeti alapszíneket a pirosat, kéket, sárgát használták műveikben.

A Jarmeczky kép nagyon jól felismerhető színösszhangban jelenik meg, érzelmes konstruktivizmus jellemzi.

A kiállítás szeptember 28-ig látogatható.