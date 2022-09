Elmondták, a 27. Balaton Boat Show minden évben kiemelt helyet foglal el a hajósnaptárban.

– A hazai hajós főszezon a végéhez közeledik szeptemberben, a kiállítás viszont jó alkalom arra, hogy megkezdődjön a felkészülés a következőre. Remek nyárzáró program a hajósok, vízi sportok iránt érdeklődők és mindenki számára – mondta Rápolthy Edit, a kiállítás igazgatója.

Elhangzott, a felkészülés és az időben történő tájékozódás azért is indokolt, mert Magyarországon is érezteti hatását a világszerte és szinte minden iparágban jelentkező tendencia, mely a szállítási idők növekedését, a termékek árának változását, a készletek gyors kifogyását eredményezi. Világszinten továbbra is élénk a kereslet a hajók iránt, a gyártás viszont lassul az alkatrészek beszállítási idejének növekedése miatt. Nehézséget okoz a háború miatti gazdasági bizonytalanság is. Sokan továbbra is a hajózásban látják a szabadidő biztonságos eltöltésének lehetőségét.

A kiállítók idén is kitettek magukért: 90 hajóból áll a kiállítás flottája, a kínálat 40 százalékát teszik ki a különböző vitorlások: a 45 lábas nagy hajóktól kezdve a közepes méretű, 35–38 lábas hajókon át a sportvitorlásokig szinte a teljes hazai vitorláshajó-kínálat felvonul. A már jól ismert hazai és nemzetközi márkák újdonságai mellett több új márka is bemutatkozik, láthatunk például olyan, az itthoni vizeken kevésbé jellemző, 45+ lábas katamaránt is, melynek dimenziói már tényleg egy tágas nyaraló érzését adják, de hasonló tereket tapasztalunk a modern egytestű vitorlásokba lépve is.

A kiállításon látható hajók többsége motoros vagy elektromos meghajtású, széles választékot találunk a gumicsónakoktól kezdve a 25–27 láb körüli elektromos hajókon át a 40+ lábas jachtokig. A szervezők szerint évek óta nő a motoros és elektromos hajók aránya, a Balatonon egyre több elektromos hajó van jelen.