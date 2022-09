A Kisfaludy 250 rendezvénysorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre, hasonlóan sok más régióbeli eseményhez. Az ezzel összefüggő keddi sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a Kisfaludy és Sümeg tökéletesen illeszkedik az Európa Kulturális Fővárosa koncepcióhoz. - Európai színvonalú alkotóról van szó, aki kissé háttérban szorul az idők folyamán, talán kicsit elfeledtek az utána következő nemzedékek. Kisfaludy születésének kétszázövenedik évfordulója viszont jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ország nyilvánossága számára bemutassuk a költőt, sőt Európa irodalma, irodalomtörténete iránt érdeklődő polgárai is megismerkedhessenek munkásságával. Az az egyik célja, a Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak, hogy az itt élők megmutathassák kincseiket, értékeiket. Kisfaludy Sándor életében ismert, népszerű ember volt, ám mostanra kissé elfeledkeztek róla az utódok, ahogy Sümeget is kissé elfelejtette az ország. Most itt a lehetőség, hogy Sümeg ismét elfoglahassa méltó helyét a magyar kultúrtörténetben, ami megilleti - hangsúlyozta a miniszter.

A Kisfaludy Sándor Emlékházban tartott tájékoztatón Végh László polgármestere arról szólt, hogy az elmúlt években már többször szerveztek szeptember végén Kisfaludy emlékszüretet, amellyel Sümeg és a költő elválaszthatatlan kapcsolatát igyekeztek kifelé is megmutatni. - Az idei évben viszont kaptunk egy remek lehetőséget, egy nagyszabású eseménysor, a Kisfaludy 250 megszervezésére, amellyel méltó módon tiszteleghetünk városunk nagy szülötte előtt.

Varga Richárd, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális projektmenedzsere úgy vélte, a Kisfaludy 250 a hagyományokra építkezve nagyon sok innovatív elemet tartalmaz, ahol a felnőttek és a gyerekek is megtalálják a számukra megfelelő programot, a tudományostól a szórakoztatóig.

A szervezők nevében Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója ismertette, mutatta be a következő hétvége kínálatát. Mint mondta, a háromnapos rendezvény Sümeg jellegzetességeiből táplálkozik. Az irodalom, a történelem évszázadok óta jelen van, és ezt életben tartják, ötvözik a kor digitális kihívásaival. Szeptember 23-án Kisfaludy 250 konferencia lesz a közösség és szakemberek bevonásával, de a Kisfaludy téren, az Emlékház udvarán, a Palotakertben és a Művelődési Központban is várják az érdeklődőket társulatok, bábszínházak, zenekarok.