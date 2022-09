A most pünkösdkor először megrendezett Kőfeszt – A Szabad Táncház is Szék, Mezőség és Szatmár mellett Kalotaszeg zászlaját tűzte ki a kővágóörsi Botond Pajtára. Ahol minden este hajnalig húzták a talpalávalót, többek között a legendás Hegedűs Istvánka (Kiscsipás) és a brácsás Rudi előadására. De nemcsak a Szabad Táncházon volt a „vendég” Kalotaszeg, hanem korábban a harmadik Kőfeszt Folkklubon is Köveskálon. Akkor Muszka György és felesége, Ilona mesélt egy kicsit Kalotaszegről, majd a Szalonna Banda szolgáltatta muzsikára bemutatták, hogyan is táncol egy igazi kalotaszegi pár. Pál Istvánék ezután bevezettek mindenkit a zene rejtelmeibe, amit közös népdaléneklés és közös tánc követett, ahol szinte az összes résztvevő bekapcsolódott a mulatságba.

Valami hasonlóra lehet számítani szeptember 11-én, vasárnap 15 órától Kővágóörsön a Botond Pajtában, ahol a Szalonna Banda és Navratil Andrea dúdolója újra „házhoz hozza” Kalotaszeget, és a már megszokott kézműves-foglalkozások is várják a gyerekeket és gyermeklelkű felnőtteket. Hiszen már mindenki jól tudja: az év minden hónapjában Kőfeszt Folkklub, továbbra is ingyenesen.

A program a Veszprém–Balaton EKF 2023 és a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával valósul meg.