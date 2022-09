-Ezzel a rendezvénnyel megismerhetjük a magyar történelem kivételes időszakát, fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő méltatta a szervező barnagi önkormányzat munkáját, mely lenyűgöző természeti környezetben, csodás nyári időben szervezte meg a középkori forgatagot, és a programok között a történelmi idők bemutatásán túl sokféle programmal is készültek a szervezők, akik külön gondoltak a családokra, gyermekekre. A képviselő kiemelte a térség önkormányzatainak összefogását Vászolytól egészen Pécselyig, akik részt vettek a programokban. -Nem véletlen, hogy kitűnő a hangulat és a közönség nagyon jól érzi magát, vélekedett. Horváth Zoltán polgármester elmondta, harmadik alkalommal szervezték meg a középkori vásári forgatagot a Zádorvárban. A terület közigazgatásilag Pécselyhez tartozik, ezért onnan érkeztek a legtöbben. Idén először – az Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programjuk keretében a vászolyiak is csatlakoztak a rendezvényhez. A Szomszédoló programjuk keretében mentek Barnagra, ahol a lovardában kiállítás megnyitón vettek részt, majd megnézték az íjászbemutatót. Ezután indultak el a Zádorvárhoz, ahová többen is gyalogosan tették meg az utat.

Történelmi időutazás és kivételes hangulat. Kontár Károly országgyűlési képviselő és Horváth Zoltán polgármester a Zádorvárban

Fotós: Képviselői iroda/Gáspár Ákos

A történelmi időutazáson részt vett még a Barnag Jövőjéért Alapítvány és a Balaton Környéki Nagycsaládok Egyesülete képviselői, de eljött Kapolcs, Pula, Nagyvázsony, Vöröstó, Tótvázsony képviselete is. A kitűnő hangulatú rendezvényre 12 környékbeli termelő és kézműves is eljött. A polgármester azt mondta, sokkal többen jelentkeztek, de a hely adottságai miatt ennyi résztvevőnek van hely, a zsúfoltság elkerülésére pedig nagyon ügyelnek. Akik eljutottak a különleges helyszínre, a páratlan környezetben időutazásban vehettek részt a székesfehérvári Magyar Királyi Kardforgatók Rendje jóvoltából. Ők bemutatták a középkori forgatagot, illetve a harcművészetet, majd érdekes előadással lepte meg a közönséget Dóra Áron népzenetanár, mesemondó és csapata, és sok érdeklődőt vonzott egyebek mellett a bábelőadás, a barnagi lovasíjászok bemutatója. A tombola bevételét a nagycsaládosok támogatására és a vár feltárására, állagának megóvására fordítják.