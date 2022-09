A Veszprémi Petőfi Színház életében kiemelt szerepet töltenek be a fiatalok: belőlük lesznek a felnőtt nézők, ők alkotják majd a társulatot, rájuk építik a jövőt. Számos kezdeményezés értük, velük történik. Ilyen a Carpe Diem! test-szellem-lélek és a SzínHázVilág tábor és a PetőfIfiAkadémia. Ezúttal egy új kezdeményezés szólította meg őket, egy olyan VIFI-t kínált a rendezvény alkotóknak, befogadóknak, amely összeköti a fiatalokat a művészetekkel.

A VIFI-Fesztet hagyományteremtő jelleggel szervezték meg. A színház egész Veszprémmel együtt ünnepelte az ifjúságot, a kibontakozóban lévő tehetséget. A két nap során veszprémi ifjúsági fúvós- és kamarazenekarokkal, könnyűzenei koncertek hallgatóságával, harangegyüttessel, népi és moderntánc-csoportokkal és diákszínpad produkcióival telt meg a színház és a dísztér.

Kreativitásról tanúbizonyságot adó képek születtek az ifjúsági fesztiválfotós-versenyre benevezők révén. Kilencen szinte profi módon, olykor kúszva-mászva örökítették meg a fesztivál általuk legjobbnak tartott pillanatait. Alkotásaikat a VIFI ideje alatt folyamatosan kitették a színház előcsarnokába, oda, ahol az ifjúsági képzőművészeti kiállítás műveit is meg lehetett csodálni. Utóbbi hat tehetséges fiatalnak, munkáiknak biztosított közönséget, az érdeklődők elmerülhettek a sokféle nézőpontot tükröző gondolatvilágban.

Két színházi előadással is várták a közönséget, A két Lotti ifjúsági darabbal és a Kerényi Imre Kult-Magtár színpadán a nagy sikerű Esőember előadással, s ezek után közönségtalálkozók keretében nyílt lehetőség arra, hogy a színházbarátok beszélgessenek szereplőkkel.

Az ifjúsági fesztiválfotós-versenyen első helyezett lett Nagy Hunor Zétény, második Mészáros Csenge, harmadik Néninger Katerina. Az ifjúsági képzőművészeti kiállításon Hirschl Alina, Vásárhelyi Piroska, Schauermann Liza, Benke-Szuper Csenge, Petrik-Varga Virág és Strommer Kíra alkotásait lehetett megtekinteni.