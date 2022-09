A megnyitón elhangzott még, az arácsi Kiss Johanna negyedéves a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola grafikus szakán, ahol Kelemen Marcel festőművésztől rajzfestést tanul. – Eleinte biztosan sok álmatlan éjszakát szereztem művészetis tanáraimnak, hiszen nekem sosem volt elég vagy megfelelő a kiadott feladat, mindig törekedtem arra, hogy egy kis extrát is tegyek hozzá, beletéve a személyiségemet, kreativitásomat. Sosem kedveltem, ha a rajzaim hasonlítanak a többiekére. Ahogy a kiállításon is látszik, nagyon szeretem magamat ábrázolni különböző technikákkal – fogalmazott Johanna. Hozzátette, néhány alkotásában vannak rejtett utalások, melyeket észre lehet venni. Az évek alatt nagyon sok technikába belekóstolt, így a gipsz domborműtől az olajfestményen át a digitális rajzokig sok minden helyet kapott a kiállításon. A legtöbb bemutatott művet iskolai feladatként alkotta meg, de nagyon sokat készített otthon is, kikapcsolódás céljából.