Nagy István agrárminiszter megnyitójában arra biztatott, fedezzük fel, becsüljük meg és legyünk büszkék saját értékeinkre. Leszögezte, a magyar gasztronómia alapja a hagyományos, minőségi magyar élelmiszer, a séfek pedig képesek lelket varázsolni ezekből az alapanyagokból. A miniszter méltatta a magyar agráriumban, borászatban és gasztronómiában dolgozók szakértelmét, hozzáállását.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Otaka Masato, Japán magyarországi nagykövete örömét fejezte ki, hogy a japán gasztronómia és kultúra is része a fesztiválnak. Hozzátette, a látogatók klasszikus japán ételeket és italokat kóstolhatnak, valamint kimonobemutatót is láthatnak. Javier Valdivielso Odriozola, a budapesti Cervantes Intézet igazgatója köszönetét fejezte ki, hogy a rendezvény egyik vendége Spanyolország. Hozzátette, a gasztronómia a spanyol kultúra egyik pillére, amely folyamatosan képes megújulni. Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos arról beszélt, a bor nem csak egy termék, hanem a kultúra része.

Kiemelte, példamutató az a fejlődés és az eredetvédelem területén végzet munka, amely a balatoni régiót a borászatban és gasztronómiában jellemezte, és amelynek részeként például új márkák is születtek, utalt a BalatonBorra. Porga Gyula polgármester párhuzamot vont a helyszín és az EKF-cím között. Mint mondta, a Séd-völgye 2010 előtt elhanyagolt területe volt a városnak, ugyanakkor sikeresen megújították, és a fejlesztése után a városlakók belakták a teret, most pedig egy nagyszabású gasztronómiai rendezvény otthona lett. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az EKF-programban létrejövő új és felújított tereket 2023-ban és a kulturális évadot követő években a városlakók egyénileg és közösségeik belakják. Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, a kultúrát a lehető legtágabban értelmezik, és a gasztronómiai projektek is szerves részét képezik a programjaiknak.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Mészáros Zoltán, a Balaton Wine & Gourmet ügyvezető igazgatója kiemelte, a Veszprém-Balaton régió legnagyobb gasztronómiai seregszemléje a rendezvény, amelynek terve már a 2017-es EKF-pályázatban is szerepelt.