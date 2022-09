Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a színház előtt álló pénzügyi nehézségekről egyelőre nem tud beszámolni, ami bizonyos, hogy az energiaár-emelkedés hatással lesz a színházra. Hozzátette, magánszínházként is a magas minőséget és kísérletező attitűdöt képviselik a csekély állami támogatások ellenére is.

Az elmúlt évadban jóval több mint negyvenezer lett a nézőszám, a bérletesek száma pedig ugyanannyi maradt, mint az azt megelőző évadban. A nyári, tehát júniustól augusztusig tartó időszak rekordszámokat hozott a színház életében, összesen 55 nyári színházi előadással léptek fel, a nyári nézőszám pedig közel huszonötezer volt.

- A soron következő évadunkat az „európai” keretbe sikerült elhelyeznünk, készülvén a kulturális főváros címre. Szeptember 24-én nyitjuk az évadunkat, a Valahol Európában című musicallel, ebben harmincnégy gyermek és tíz felnőtt színész játszik majd. A második bemutatónk a Primadonnák című vígjáték lesz Szelle Dávid rendezésében, majd szintén az ő rendezésében mutatjuk be A szív hídjai című darabot. 2023 februárjában mutatjuk be a Karaffa című előadást, amely Petőfi Sándor Karaffa című színdarabtöredékéből készült. Erre egy meghívásos pályázatot írtunk ki, melyre neves élvonalbeli írók készítették el a pályaműveiket, melyek közül az egyik győztes, Szálinger Balázs által írt színművet mutatjuk be. Zárásként pedig a Mesék Európából című történetmesélő koncertet láthatják a nézők, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas fiatal színésznője, Tompos Kátya és zenésztársa, Hrutka Róbert közös előadását. A 2022/23-as évadra saját koncertműsorukat álmodták újra kifejezetten a veszprémi Pannon Várszínház közönségének – mesélte Vándorfi László.

Szelle Dávid kiemelte, a Ken Ludwig által írt Primadonnák című darabban Shakespeare is megelevenedik, ez pedig kicsivel nagyobb kihívást jelenthet. Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című vígjátékának konfliktusrendszere mutatkozik meg két fiatal színész, két műkedvelő lány és környezetük érvényesülési szándékában, egyébként is bonyolult viszonyaiban. A szív hídjai című történet filmváltozata mindenki számára ismerős lehet Meryl Streep és Clint Eastwood főszereplésével, ám a rendező kiemelte, az előadás nem filmadaptáció, nem érdemes a kettőt szorosan párhuzamba állítani.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere köszönetét fejezte ki a Pannon Várszínháznak, amiért a nyári előadások alkalmával az elkészült Amfiteátrumban és a strandszínpadon is kiemelkedő előadásokat mutattak be, amelyek sokakat megmozgattak a településen. Varga Richárd, a VEB 2023 kulturális projektmenedzsere kiemelte, a Pannon Várszínházzal több közös projekten is dolgoznak, illetve a jövőben is szoros együttműködésre számítanak majd.

A társulati ülés végén Vándorfi László kiosztotta a közönségdíjakat. Az előző évad legkedveltebb előadásának a Csókos asszony című operettet választották, a közönségkedvenc színészek dobogójának harmadik helyére Kovács Ágnes Magdolna, a második helyére pedig Keresztesi László állhatott, az első helyen idén is Szelle Dávid végzett. Az igazgató Németh Edina művészeti titkár munkáját társulati díjjal jutalmazta.