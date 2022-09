Mint elhangzott, a Petőfi Irodalmi Múzeum országos kompetencia központént, kultúrstratégiai intézményként alaptevékenységei között kiemelt feladatként látja el az irodalmi emlékházakkal kapcsolatos szakmai munka koordinálását és az idetartozó szervezetek tevékenységének támogatását. Ebből következően partnerük a sümegi Kisfaludy Sándor Emlékház és a tervek szerint 2024-ben megnyíló Herczeg Ferenc emlékház is.

A Kárpát-medencében jelenleg 105 magyar irodalmi emlékház működik, ebből 75 itthon, 30 pedig határainkon túl. Ezek jelentősége a költői, írói életművek, életutak előtti tisztelgésen túl a nemzeti identitás erősítésében is tetten érhető, országhatártól függetlenül. Dr. Török Petra kiemelte, hogy az irodalmi emlékházak 2007-2014 közötti megújítása, az "Emlékházak reneszánsza" program, a 2008-ban megalakult Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete jelentős eredményeket hozott 2018-ra. Az érintett intézmények látogatóinak száma megháromszorozódott. Ezzel párhuzamosan közösségi szolgáltató színterek létesültek, huszonhat emlékház újult meg, a kiállítások átlagéletkora pedig 33 évről 5 évre csökkent. A 2022. szeptemberében kezdődő és 2023. augusztus 31-ig tartó Petőfi Sándor-emlékév kapcsán elhangzott, hogy az Országgyűlés támogatja, szorgalmazza Petőfi életművével összefüggő rendezvények, megemlékezése, művészeti alkotások készítését. Hozzátette, az emlékév széles, kitekintő értelmezése szerint nemcsak Petőfi áll a fókuszban, hanem a felvilágosodástól a reformkoron át Klebelsberg koráig, a bethleni konszolidáció korszakáig tartó időszak máig ható eredményei is. A megvalósításhoz pályázati forrásokat is rendeltek, Petőfihez és a 19. század kiemelkedő alkotóihoz köthető kultuszhelyek infrastrukturális megújítására 1 milliárd 468 millió forintot, a tartalmi megújításra 532 millió forintot. A PIM kezdeményezéseiről is szólt az igazgatóhelyettes. Eszerint lesz Petőfi 200 néven diákcsoportoknak utaztatási program, János vitéz vándoroltatható múzeumpedagógiai foglalkozás, Petőfi vándorkiállítás és Petőfi-busz is járja majd az országot.