A háromnapos rendezvény szervezője, a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye gondoskodott arról, hogy a vendégek, látogatók jól érezzék magukat. A teljes hétvégét felölelő programsorozat pénteken este elkezdődött a Badacsony Parkban, a Yesterday zenekar koncertjével, majd a Funkydoki lépett színpadra, s szórakoztatta a vendégeket éjfélig. Szombaton kora délután nyitott a fanyűvő játékpark, a légvár, operett- és bohócműsorok kezdődtek, majd lufihajtogatás, bábelőadás, Fehér Lili "Lennke" akusztikus műsora, a Batsányi Táncegyüttes, a Chris Croatia és Hevesi Tamás szerepelt a műsorban. A hagyományos nagy szüreti felvonulás vasárnap délelőtt indult el Badacsonytomajról, a szőlőharangot itt, a Szent Imre római katolikus templom előtt áldotta meg Bedy Imre plébános. A menet egészen Badacsonyig masírozott, s már itt mondott köszöntőt Krisztin N. László. A badacsonytomaji polgármester üdvözölte a vendégeket, köztük külön a felvonulás résztvevőit, az ország különböző területeiről érkező borrendek képviselőit.

- A badacsonyi szüret egy igazán nagy múltú rendezvényünk, ma egészen pontosan ötvennyolcadik alkalommal ünnepeljük. Azonban ebben az évben más örömünk is van, hiszen településünk 1025 esztendős, a szőlő és bor nemzetközi városa címet pedig harmincöt éve viseli Badacsonytomaj. Ahogy a szőlő- és bortermelő vidékeken, nálunk is az egyik legfontosabb ünnep, hiszen ekkor takarítjuk be a szőlőt, azt a szőlőt, amiért egész évben dolgozunk. Hagyomány az is, hogy ilyenkor meghívjuk barátainkat, ismerőseinket, s minden borkedvelő embert, hogy együtt ünnepeljünk, s örüljünk a jó termésnek - mondta a polgármester. Hozzátette, hogy igazán jó érzés ennyi vidám embert látni, a minket körülvevő problémák, nehézségek ellenére. Az ünnepi beszéd után szüreti gálaműsor kezdődött és ehhez természetesen a finom badacsonyi borok kóstolgatása még jobb hangulatot teremtett.