Schmidt Orsolya, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, a Zsidó Kulturális Napok évek óta az egyesület egyik kiemelt rendezvénye. Rámutatott, az időpontját szeptemberhez kötik, ezzel tisztelegve egy fontos esemény előtt: Lőw Lipót rabbi 1846. szeptember 11-én avatta fel a pápai zsinagógát.

– Már a kezdetektől nagyon fontosnak tartottuk – és ez a mostani rendezvényre is érvényes –, hogy minél szélesebb korosztályt tudjunk megszólítani, a kisgyerekektől egészen a nyugdíjasokig mindenki találjon magának kikapcsolódási lehetőséget, és egyúttal be tudjuk mutatni a zsidóság sokszínűségét. Megjelenik a kultúra, azon belül is a zene, a próza, de szerepel beszélgetés, a zsidósággal kapcsolatos ismeretterjesztés is a programban. Emellett természetesen jelen van a játék a szimbólumok segítségével, és fontos a találkozás is, hogy minél többen lássák ezt a gyönyörű épületet. Nagyon sokan vannak ugyanis, akik nem jártak még a pápai zsinagógában. Számukra ez a program ugyancsak jó alkalom lehet – mutatott rá Schmidt Orsolya.

Az eseményen jelen volt a játék is a szimbólumok segítségével

Fotós: Polgár Bettina/Napló

Kifejtette, szombaton este egy színházi darab premierjével kezdtek, a Hátsó traktus című előadást Szabó Szilárd állította színpadra Reményi Réka előadásában. – Az Anne Frank naplójából készült kivonat jelent meg a színpadon, és ami kuriózum, hogy 14 éves lányt játszott egy 14 éves pápai diák, fantasztikusan megjelenítve Anne történetét. Ez a tér, a zsinagóga pedig még inkább hozzáadott az előadáshoz. Reméljük, hogy akik látták, azok elhívják majd az ország különböző pontjaira az előadást, hogy minél többen láthassák, akár a korosztálynak megfelelően diákok is – mondta az egyesület vezetője.

Megtudtuk tőle, vasárnap játszóházzal folytatódott a program, majd kerekasztal-beszélgetésre hívták a zsidó hitközségek vezetőit, akik a vidéki zsidóságról beszélgettek Kurucz Ákos rabbi vezetésével. Ezt követően Falusi Mariann koncertjét hallhatták a résztvevők a zsinagógában Révész Richárd zongoraművész kíséretével.

Igyekeztek minél szélesebb korosztályt megszólítani, a kisgyerekektől egészen a nyugdíjasokig

Fotós: Polgár Bettina/Napló

Schmidt Orsolya hozzátette, a Zsidó Kulturális Napok záró programját október 2-án, vasárnap tartják: 17 órától a Budapest Klezmer Band koncertjén vehetnek részt az érdeklődők a zsinagógában. A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnöke megjegyezte, a múlt hétvége ingyenes programokat tartalmazott, az októberi koncert azonban jegyvásárlás fejében tekinthető meg.

Hozzáfűzte, a nyilvánosság számára is elérhető további eseményük a szabadegyetem indulása lesz, ez várhatóan október végén vagy november elején kezdődik, addig pedig egyesületi körben készülnek a nagy őszi ünnepekre, mint a hamarosan beköszöntő zsidó újesztendő.