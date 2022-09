Az elmúlt négy évtizedre az ez alkalomból készített kiadványban emlékezett N. Mészáros Júlia. A művészettörténész úgy véli, hogy 40 év alatt egyetlen művésztanár is sok mindent megél, és tiszteletre méltó alkotói pályát fut be, ha a napi oktatómunkája mellett rendszeresen alkot és kiállításokon is szerepel.

- Az Ajkai Grafikai Műhelyt 1982-ben hét ilyen alkotói, oktatói és emberi tapasztalatokban gazdag grafikus alapította. Minden egyes alapító tag más-más felkészültségű és habitusú személyiség, mégis a közös alkotómunka mellett döntöttek, és egymást inspirálva, egymástól is tanulva megteremtették azt a különleges szellemiséget, amely minden más grafikai műhelytől megkülönbözteti az ajkait. Az alapító tagok és a későbbi műhelytagok közül többen rajztanárként végeztek, szereztek diplomát. Az alapítók körébe amatőr művészek is csatlakoztak, többségük a Tokaji Művésztelepen ismerkedett meg a rézkarc technika alapjaival, és az Ajkai Grafikai Műhelyben, Kéri Imre Munkácsy-díjas grafikusművész szakmai irányítása mellett fejlesztette tovább tudását. A mai legfiatalabb műhelytagok már eleve itt szerették meg a sokszorosító grafikát, és felnőttként is az alkotóközösség tagjai maradtak – szögezi le a művészettörténész.

Hozzáteszi, hogy az Ajkai Grafikai Műhely 40 éves működése példaértékű az egész ország számára. Tagjai már az alapításkor úgy döntöttek, hogy hagyományos sokszorosító grafikai technikákkal dolgoznak, és tudásukat továbbadják a fiatalabb generációknak. Ehhez rendezték be a műhelyüket. A fiatalok grafikussá válásának szakmai segítése mellett nyári művésztelepet hoztak létre, melyet 1990 óta nemzetközi grafikai művésztelepként működtetnek. Ezenkívül szakmai szimpóziumokat, és a sűrűsödő hazai tárlatokon túl, Csabai Tibor művészeti vezetése óta külföldi bemutatkozó kiállításokat is szerveznek, és folyamatosan szélesítik kapcsolataikat más grafikai műhelyekkel és művésztelepekkel.

- Amit az Ajkai Grafikai Műhely alapító tagjai az induláskor vállaltak, azt maradéktalanul megvalósították, és továbbra is fenntartják grafikai hagyományőrző és hagyományújító feladatvállalásukat. Műveik tartalmi gazdagságára, formai, technikai sokszínűségére és kivitelezésük magas színvonalára nagy figyelmet fordítanak. A műhelytagok elsősorban vörösréz, cink-, illetve vaslemezzel dolgoznak. Fő technikájuk a rézkarc, a mélynyomású hidegtű, az akvatinta, a vasmaratás és a mezzotinto, melyeket egymással is kombinálnak, és lágyalapot, valamint repesztéses technikát is használnak. Mindemellett figyelemmel követik a grafika új jelenségeit, és néhányan komputergrafikákat is alkotnak.

Az Ajkai Grafikai Műhely művészeti eredményei önmagukért beszélnek és elismerésre méltók. Noha felgyorsult világunkban a vizuális éhséget káprázatos illúziókkal csillapítja a tömegmédia, a videó és a komputergrafika, a műhely alkotói továbbra is kitartanak az elmélyült munka mellett, mely valódi lelki-szellemi táplálékot kínál számunkra. Az a misszió, amit a kezdetekkor felvállaltak, az utóbbi 10 évben nyerte el igazi értelmét és jelentőségét – véli N. Mészáros Júlia.

Csabai Tibor egyesületi elnök, művészeti vezetőtől megtudtuk továbbá, hogy pillanatnyilag 23 tag tartozik a körbe. Ez az eddigi legmagasabb létszám, ráadásul mindannyiuk örömére fiatalok is csatlakoztak a csoporthoz.