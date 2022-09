A rendezvény a szürethez kapcsolódóan, több helyszínen zajlik, így a Milleniumi Parkban, az iskolánál, a Református templomban és a Zádor-hegyen. Mint ismert, a Pécselyi-medencében lévő falu értéktára 2020-ban került nyilvánosságra, az értékek gyűjtése folyamatos. Tavaly Pécsely gazdagsága című könyvet állították össze, melyben bemutatják egyedi értékeiket. A mostani rendezvény nyitónapján Burgyánné Czibik Éva, Pécsely polgármester mond köszöntőt, a Milleniumi Parkban 10 órakor, ahol Nagyné Bátor Alexandra, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke is beszél, majd a helyi értéktárat Balogh Ernőné csipkekészítő, népi iparművész mutatja be, Baloghné Király Mónika szőlész, a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség elnöke pedig a szüretet helyezi fókuszba. Felavatják az 1800-as évekből származó szőlőprést, megáldják a helyi gazdák által összeadott szőlőtermést. A régi feldolgozással préselt mustot meg lehet kóstolni, közben Mészáros József borász a szüreti hagyományokat részletezi. A programok között szerepel még Pető Piroska fotókiállítása, bemutatják, illetve beszélnek a vert csipkéről, Balogh Ernőné vezetésével, majd Szövőhagyomány megteremtése címmel kiállítást mutat be Farkas Balázsné szövő népi iparművész, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, aki Józsa Tivadar, írói nevén Bodosi György munkásságát is ismerteti. Emellett bemutatják a vert csipke készítést, a szövést, a bőrművesség alapjait. A rendezvényt néptánc, citeramuzsika, játszóház, a Zádorvárhoz vezető értéktúra, előadások, koncertek, kiállítások is színesítik. A részletekről a falu honlapján lehet tájékozódni.