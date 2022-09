Az Egry József-díjas festőművész egyéni stílusának jellegzetességeit mutatja be a Nagy Gyula 100 címmel nyílt tárlat, amelynek megnyitóján Schneller János művészettörténész, a Nagy Gyula Alapítvány elnöke méltatta Várpalota ikonikus alakját.

Elmondta, a kirobbanóan tehetséges fiatal művész eleinte portrékat és aktokat festett, de már ezek a viszonylag kiforratlan művek is rendkívüli megfigyelőképességről és rajzkészségről tanúskodtak. Burghardt Rezső és Szőnyi István tanítványaként tanult a Képzőművészeti Főiskolán, majd egy ösztöndíjnak köszönhetően Primo Conti és Felice Carena tanítványa lehetett a firenzei akadémián. Zöld ruhás nő című alkotásával Firenze város festészeti aranyérmét is elnyerte.

– Ott kapja meg azt a szakmai tudást, amellyel már érett festőként tér haza Magyarországra. Ekkor már minden benne van a kezében, s palettája rengeteget színesedik az itáliai napfény és a klasszikus művészet mestereinek hatására. Ekkor készült művein az okkerek, téglabarnák, vörösek és zöldek dominálnak. Témáit főleg építészeti motívumok, antik és korabeli városképek, életképek adják. A hangulatok könnyed eleganciája és a fények fontos szerepet játszanak ezeken a képeken – emelte ki a művészettörténész.

Schneller János művészettörténész méltatta a város ikonikus alakját

Fotós: Szabó Péter Dániel

Nagy Gyula 44 éves korában tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar képzőművészetet. Akkor, amikor sokan még csak éppen elkezdik művészei karrierjüket, ő már komoly életművel rendelkezett, ahogy azt a Thury-várban nyílt emlékkiállítás is fényesen bizonyítja. Várpalota Egry József-díjas festőművésze közel 400 alkotást felvonultató életművet hagyott hátra.

A sok érdeklődőt vonzó kiállításmegnyitón Józsa Eleonóra játszott zongorán az alkalomhoz illő műveket. A gyűjteményes tárlaton látható az Élet madarai című festmény is, amelyet – mint Mészáros Imre grafikusművésztől megtudtuk – élete fő művének tartott az 1966-ban elhunyt festőművész. A Nagy Gyula 100 kiállítás október 16-ig látható a Thury-vár Márványtermében.