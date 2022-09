Az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett országos fesztivál a zene, az irodalom, a képzőművészet világába kalauzolja az érdeklődőket, azzal a nem titkolt céllal, hogy az előadások segítségével a szépet, az igazat, a jót közvetítsék a közönségnek, amire ma valóban nagy szükségünk van.

A tapolcai koncert is ezt igazolta, hiszen nagyon sokan látogattak el a Boldog Özséb Alapítvány által szervezett és a Tapolca Római Katolikus Plébánia által támogatott hangversenyre. A szervezők nevében Fekete Gábor kívánt szép délutánt és jó szórakozást a közönségnek. Beethoven szavait idézve úgy fogalmazott, a zene, az ének mint egy magasabb értékű kinyilatkoztatás formál, erősít, lelkesít minket. - Engedjük, hogy Isten megszólaljon bennünk a muzsikán keresztül - tette hozzá.

A Szent Efrém Férfikar tagjai igazolták az elhangzottakat, ami a hallgatóság többször felharsanó lelkes tapsából is igazolást nyert. Ahogy a zenei minőség előtti áhítat és tisztelet is tapintható volt a közönség soraiban a művek elhangzása közben.

A Szent Efrém Férfikart, Magyarország legnépszerűbb énekegyüttesét 2002-ben alapította a Liszt-díjas, érdemes művész Bubnó Tamás. Kezdetben a bizánci rítusú kereszténység rendkívül változatos zenéjére specializálódtak, és ezzel a repertoárral értek el komoly sikereket itthon és külföldön egyaránt.

Fotós: Szijártó János/Napló

A magyar férfikari hagyománnyal már a kezdetekkor elkezdett foglalkozni az együttes, Boksay János kárpátaljai pap férfikari liturgiája révén. Innen pedig egyenes út vezetett Liszt Ferenc ismeretlen, de végtelenül gazdag férfikari műveihez, majd Bartók Béla férfikórusra írt zseniális darabjaihoz. A bizánci rítusú zenei hagyomány mellett az együttes repertoárjának második fontos pillére a nagy magyar mesterek férfikari munkássága lett.

A nyolctagú együttes rendszeresen koncertezik Magyarországon és világszerte, Tapolcán második alkalommal léptek fel. Tizenhárom lemezük jelent meg. Az együttes tagjai sokoldalú kamaraénekesek, akik átiratokat, átdolgozásokat és saját műveket is készítenek a Szent Efrém Férfikar számára. Ebből a hatalmas repertoárból merítettek, mutattak be egy változatos összeállítást a tapolcai közönség nagy örömére.