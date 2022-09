A zsúfolásig megtelt gyönyörű barokk templomban az érkezőket Kocsis Tamás tüskevári plébános köszöntötte. Szőke Melinda helytörténeti kutató előadásában az 1658. február 28-án alapított Tüske Vár rövid történetének bemutatása után az 1767. szeptember 8-án Teufel Kajetán plébános által felszentelt Kisboldogasszony-templom építésének históriáját ismertette.

Az előadásban elhangzott, hogy a falu templomát és plébániáját gróf Zichy Ferenc győri püspöknek köszönheti. A nagy templomépíttető püspök 1765-ben határozta el, hogy az akkor 765 főt számláló Tüskeváron templomot és plébániát építtet, amelyhez saját vagyonából is jelentős összeget, továbbá 200 ezer darab grófi téglát biztosított. A templom terveit Stróman János szombathelyi kőművesmester készítette.

Szőke Melinda elmondta, hogy a nagyjenői pálos kolostorból megmentett nagyoltár felett látható Madonna-kép Raffaello világhírű Sixtusi Madonnájának másolata, melyet Simor János győri püspök, későbbi esztergomi bíboros hercegprímás 500 forintért vásárolt meg Lichenmayer Károlytól, a Drezdában élő, győri születésű festőtől, és 1866. május 15-én adományozta a tüskevári templomnak. A pálosok tüskevári kolostorából 1872-ben került a templomba a háromüléses, úgynevezett vesperásszék, mely magas támlás pad és zsámoly, Hingeler János pálos atya faragása 1754-ből.

A tüskevári templomban található a Győri Székesegyház Könnyező Madonna című festményének másolata is, melyet Zichy Ferenc győri püspök adományozott.

A főhajó falára elhelyezett keresztút képeinek sorozata Forró Dezső, P. Kamill pap, festő- és csellóművész alkotása. A templom hajójának, kishajójának, illetve a plébánia cseh boltozatú mennyezetére a freskókat 1949-ben, majd 1954-ben Nemcsics Antal egyetemi tanár, festőművész készítette. A mennyezeti freskók készítésének módszereiről fia, Nemcsics Ákos építész, egyetemi tanár mesélt, édesapja mellett átélt gyerekkori élményeivel fűszerezve. Nemcsics Ákos édesapja prezicen katalogizált tüskevári freskóvázlatait, terveit is bemutatta a tüskevári hallgatóságnak.

Szőke Melinda a templom történetéről szólva megemlítette, hogy 1842. augusztus 11-én a tüskevári Kisboldog- asszony-templomban tette le apostoli esküjét gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök.

Szőke Melinda elmondta, hogy az esemény nem titkolt célja többek között az is, hogy felhívják a figyelmet a gyönyörű barokk templom külső felújításának szükségességére is, mert a belső értékek is veszélyben vannak a csapadék elvezetésének megoldatlansága miatt.

Az előadás végén Kocsis Tamás plébános köszönetet mondott az előadóknak és az érdeklődőknek.