A programsorozatot Kiss Anna népdalénekes fellépése nyitotta, de fellépett a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar, a Szilágyi Harangegyüttes és a Csermák zeneiskola Írisz Együttes is. A táncművészetet a Veszprém-Bakony Táncegyüttes műsora, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió produkciója és Kid Rock and Roll SE akrobatikus műsora reprezentálta. A rendezvényen a fotóművészet is teret kapott: az eseményt kilenc ifjú fotós is fényképezte, akiknek felvételeit kinyomtatták, és a nézők megtekinthették, valamint a legjobb kép készítőjét jutalmazták is.