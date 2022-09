Ennek keretében állította össze a MTA VEAB Kulturális Egyesület a „Tudomány és kultúra találkozása Pannónia szívében” című kétnapos programajánlatot akadémiai tagoknak és érdeklődőknek. Az akadémiai területi bizottságok régiójuk tudományos és kulturális központját jelentik, ezért tekintik missziójuknak a legfrissebb tudományos eredmények megosztását a közélet egyéb területéről érkezőkkel. Mivel pedig a tudomány emberei más műfajokban is jeleskednek, a kettős látásmód ritka élményekkel ajándékozza meg a vendéget.

Az ünnepi programsorozat első darabja jól példázta a fentieket. A Pannon Egyetem Nanolab kiállítását az egyetem rektora nyitotta meg, aki saját bevallása szerint kihívásnak tekintette a vállalkozást, ami egyáltalán nem számított szokványosnak. Az ok: néhány éve a Pannon Egyetem vadonatúj épületében, korszerű elektronmikroszkópos eszközökkel, a világot szenvedélyesen kutató ifjú tudósokkal indult útjára a nanotechnológiai laboratórium Pósfai Mihály professzor, akadémikus vezetésével. Munkásságuk „mellékterméke” a kiállítás, ami új művészeti ág bemutatkozásának is tekinthető. Gerencsér András rektor megnyitójában leszögezte, hogy a tudományos gondolkodás a csillagok járásának tanulmányozásával vette kezdetét. A tudomány képviselői sokáig csak gondolati úton jutottak el a nagy felfedezésekig, ma viszont már ott tartunk, hogy eszközeinkkel a több, mint tíz nagyságrenddel nagyobb objektumokat is meg tudjuk figyelni. Napjainkban pedig azzal szembesülünk, hogy amilyen végtelen a tanulmányozni való a legnagyobb kategóriákban, éppen olyan végtelen a legkisebben is – bizonyság rá az új tudomány, a nanotechnológia, mára szintén nagyszerű műszerekkel.

A VEAB székház folyosóján látható képek színes elektronmikroszkópos felvételek, amelyeket a kutatók rögzítettek megfigyeléseik alatt az egyébként láthatatlan világról. Ehhez kellett a több évtizednyi tudás, az esztétikai érzék, a játék a mérettel, a színekkel, a formákkal. Így lehet külső szemlélő számára is meghökkentően szép a végtelenségig ismétlődő elemi cellák sora, az ásványok kristályszerkezetében látható periodikus változás, ugyanazon szerkezet röntgen diffrakciós megjelenítése. Pósfai professzor tartotta a tárlatvezetést. Büszkesége indokolt volt, hiszen hazánkban, ebben a formában először kerültek falra nano-felvételek. A VEAB székház nyitva tartási idejében karácsonyig bárki megismerkedhet az egyedülálló kollekcióval.