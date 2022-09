Ma este látható először Veszprémben a farmerkirály történetét feldolgozó ősbemutató. Már korábban írtunk arról, hogy májusban itt kezdődtek el az olvasópróbák, ám mivel a darabot a Veszprémi Petőfi Színház és a Pesti Broadway Alapítvány koprodukcióban készítette el, nyáron Siófokon és Fertőrákoson már bemutatták. Most pedig a klezmermuzsikára alapozott előadás premierjére a királynék városában is sor kerül. A zenéjét Jávori Ferenc szerezte, a történet Kállai István és Kállai Gábor ötlete alapján született meg, a szövegeket Müller Péter Sziámi írta. A rendezője Kerényi Miklós Gábor, a főszerepet Kerényi Miklós Máté játssza, őt láthatjuk Levi Straussként, s az anyját alakítja kettős szereposztásban Szulák Andrea és Módri Györgyi.

Az ősbemutató az eddigi visszajelzések szerint helytáll a jelenkorban: megmutatja, milyen nehéz, ugyanakkor mennyire fontos, hogy az ember új közegekben meg tudja tartani saját magát, mégis újra tudja kezdeni az életét. Vérpezsdítő ritmusokkal gazdagított történetre számíthatunk, Levi Strauss ifjúságáról, rengeteg kalandról, no meg egy nagy szerelemről és a képzelőerő diadaláról. Arról, hogy egy kis falutól New Yorkon keresztül vezető úton hogyan született meg a farmernadrág ötlete.

Kerényi Miklós Gábor szándéka szerint a színpadra vitellel át szeretne adni azt az üzenetet, hogy bátorságra van szükség az életben és az újrakezdésben egyaránt, emellett pedig sok-sok nevetésre. Rávilágított, hogy a szereplők elhagyják a hazájukat és Amerikába költöznek, közben visszaemlékeznek a múltra, s ezzel a színdarab kemény és kegyetlen aktualitást mutat be. A rendező úgy véli, az otthon egy gyönyörű emlék, egy nosztalgia, de nem határozhatja meg az új életbe való beilleszkedést.

A farmerkirály szerepében Kerényi Miklós Mátét láthatjuk, akinek egyébként nem is egy és többféle színű farmerje van. Számára ez az abszolút állandó viselet. Elegáns öltözetként is viseli, például a farmerzakót, -mellényt és -karórát. Aki mer, az farmer! – állítja, de arról is érzékletesen vallott, hogy szerinte nem gondolunk bele, mennyi minden rejtőzik a teljesen természetes dolgok mögött. „Valaminek a létrejötte érdekes történeteket, sorsokat hordozhat magával a háttérben, ezeket érdemes megjeleníteni a színpadon is" – szögezte le.