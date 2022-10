Mintha éppen korunk kihívásaira adna választ: csökkenti a stresszt és a szorongást, fejleszti és karbantartja agyunkat, leviszi a vérnyomást, kiváló eszköz az önkifejezésre és összetartó közösséget kovácsol, így járul hozzá egy boldogabb társadalomhoz. A Hangjáték, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa zenei fejlesztési programjának célja, hogy minél többen hozzáférjenek a zenélés bennünk rejlő csodájához.

Az amatőr zenélés katalizálására indított Hangjáték program keretében elismert művészek, valamint sokszínű, a helyi szakmai közösséget is bevonó workshopok adnak bebocsátást a zene birodalmába.

Forrás: HANGVETŐ Zenei Terjesztő Kft.

Az éneklés sokak számára a legkézenfekvőbb választás, amelyen keresztül megtapasztalhatják a zenélés örömét. A légzésen keresztül fejti ki nyugtató, a tüdő- és érrendszert vitalizáló hatását, de tudjuk azt is, hogy éneklés közben boldogsághormonok termelődnek: oxitocin, szerotonin, ami csoportos éneklés során endorfinnal is kiegészül. Nagynevű művészek - többek között Palya Bea énekesnő, Philipp György színházi rendező és karmester és Tóth Árpád karnagy - érkeznek Veszprémbe, hogy interaktív foglalkozásaikon mindezeket minél többen, akár zenei előképzettség nélkül is megtapasztalják. Nagy sikerrel zajlanak tavasz óta Navratil Andrea népdalénekes foglalkozásai is, ahol a népdaléneklés - és tanulás mellett néphagyományok is felelevenednek, de JaMese ének-műhelyein is bárki átélheti az éneklés felszabadító hatását.

Forrás: HANGVETŐ Zenei Terjesztő Kft.

Ahány ember, annyiféle zene, annyiféle módon lehet eljutni a bennünk rejlő dallamokhoz. Ennek tudatában a Hangjáték szervezői és oktatói sokféle, könnyen és gyorsan sikerélményt okozó hangszeren - mint például darbuka vagy ceglédi kanna, vagy akár a didgeridoo – műfajon és foglalkozás-típuson keresztül nyújtanak kapcsolódási pontot a zenéhez. A Hangjáték weboldala összefogja a résztvevőket és lehetőségeket, a közösségi médiában az aktuális eseményekről kaphatnak hírt az érdeklődők. “A zenélés olyan szükséglet, amiről az ember nem is tudja, hogy létezik, amíg nem próbálta” - vallja Franczia Dani, a népszerű örömdobolások vezetője. Ő már 10 éve csinálja Veszprémben azt, ami a Hangjáték célkitűzése: minél többekkel megosztani a zenélés örömét. “Létezik egy zenei közösség Veszprémben, amelynek tagjai most egyre aktívabbak, és elkezdtek egymással kommunikálni”. Az egyre bővülő közösséghez bárki csatlakozhat virtuálisan és személyesen is, a sokoldalú programok bármelyikén.