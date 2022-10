Péni Béla igazgató köszöntőjében utalt az 1975-ös esztendőre, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére a zene világnapjává nyilvánították október elsejét. - Az UNESCO nemzetközi tanácsa a hegedűművész kezdeményezésére emelte 1975-ben október elsejét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéjének jobb megismerését. Nagy művészet, az élet nélküle nem teljes, ráadásul mindenkinek hozzáférhető a megismerése a zenei írás-olvasás útján. Ennek birtokában részesei lehetünk nagy zenei élményeknek, amely egyben olyan lelki táplálék, ami semmi mással nem pótolható - mondta Péni Béla. Hozzátette, a magyar zeneoktatásnak - amelynek aktív részese a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola is - köszönhetően hazánk rengeteg hangszeres művészt, karmestert, zeneszerzőt adott a világnak. Ma azonban számos új kihívással kell megküzdeni azért, hogy a gyerekek aktívan bekapcsolódjanak a hangszer- vagy az énektanulásba, s ebben van fontos szerepe van a zeneiskolának, a pedagógusoknak és a felnőtt társadalomnak.

A köszöntő után a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei adtak élvezetes hangversenyt. A színpadon Román Iván (hegedű) és Farkas Mihály (gitár), Almási Ádám és Péni Béla (kürt), Király Emőke (hegedű) és Király Emőke Mária (zongora), Király Lajos (fuvola) és Király Emőke Mária (zongora), Tóth Péter és Fazekas Ádám (ütőhangszerek), valamint Gadó Sára (nagybőgő) és Takácsné Németh Magdolna (zongora) produkcióit tapsolhatta meg a lelkes, zenekedvelő közönség. A folytatásban a Járdányi csellózenekara és fuvolazenekar külön-külön, illetve együtt is fellépett, majd a zene világnapja alkalmából rendezett hangverseny zárásaként Zavaczkiné Fehér Éva (fuvola), Tóth-Rompos Patrícia (fuvola), Kovács Adrienne (cselló), Farkas Mihály (gitár), Haga Kálmán (harsona), Tóth Péter (ütő) és Fazekas Ádám (ütő) mutatott be egy sodró lendületű művet, hatalmas sikerrel.