Hatvan évvel ezelőtt, 1962 októberében 43 kutató részvételével vette kezdetét A Bakony természeti képe kutatóprogram. A két emberöltőnyi idő óta folyó tudományos munka utóbbi öt esztendejében is születtek felfedezések. Ezekről hallhattak az érdeklődők Zircen a XVI. Bakony-kutató ankéton, amelyet az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma szervezett meg.

Tetőerdők, madarak

A Bakony tetőerdei olyan mészkő- és dolomithegyeken találhatók, amelyeken a meredek déli és északi lejtőket viszonylag lapos felszín választja, el és az alapkőzetet rendzina talaj, azaz vékony réteg borítja. Az ellaposodó hegygerinceken a cseres tölgyeseket és a törmeléklejtő-erdőket helyettesítik – tudták meg a résztvevők Kevey Balázstól. Kovács Attila ornitológus tájékoztatása elején leszögezte: a Bakonyban is a madarak esetében a legszembetűnőbb a biodiverzitás, a biológiai sokféleség csökkenése. A ragadozó madarak és a fekete gólya költése védelmében gallyfészkeket vett számba. Úgy véli, érdekükben fel kell kutatni a legjobb fészkelőhelyeket nyújtó fákat és azokat, amelyeken stabilabb fészkek találhatók, majd le kell védetni a fákat, hogy véletlenül se vágják ki azokat.

Bogarak, cincérek

Kutasi Csaba entomológus, azaz rovarász a bogarak vizsgálatakor a Cuha-völgyben és Cseszneknél a Kő-árokban talajcsapdákat és boros-banános palackcsapdákat használt a mintavétel során, emellett kérgezéssel, fűhálózással, kopogtatással is gyűjtött egyedeket. Negyvenegy védett bogarat talált, többek között kerekvállú állasbogarat, nagy szarvasbogarat, kék pattanót, skarlátbogarat, nagy hőscincért, gyászcincért és havasi cincért. Előkerült a fokozottan védett dunántúli vízifutrinka is az Aranyos-patak partjáról.

Medvegy Mihály ötvenkét éve az ácscincér nyomait figyeli a fenyőfői ősfenyvesben. Ilyen bogarat hazánkban csak a nyugati határszélen találtak korábban, ám 1971-ben az említett helyen a kutató rálelt egy nőstény példányra. Ez ösztönözte a folytatásra. Kereste társaival a faj jellegzetes, hüvelykujj vastagságú repnyílásait, fejlődési alakjait tuskókban, kidőlt erdeifenyő-törzsekben. Megtalálta. Megállapította, hogy képes populációja szaporodni erdeifenyő-tuskókon, azok hiányában gyökerestül kifordult törzsek alján, ahol nagyobb a nedvesség.

Ágas-bogas, fekete-sárga

Mozgai Zsolt a világhíressé vált, a királyszentistváni dolomitbányából kikerült ásványtani leletről beszélt. Ásványgyűjtő bukkant rá 2019-ben, s ugyan nem ritka, de megjelenése különleges. A romanéchit, a fekete, ágas-bogas, nehezen oldódó mangánvegyület kőhasadékokban gyakran hoz létre faághoz hasonlatos mintázatot, itt azonban a porló dolomit üregeiben, fészkeiben a szokásos kétdimenziós alakzat helyett térbeli megjelenést produkált. Látványát fokozza a goethit, ugyanis a vashidroxid miatt okkerszínű, szivacshoz hasonlatos szerkezetű pamacsok tarkítják. Párcentis és fél métert is meghaladó darabok is előkerültek, az ásványgyűjtők világában ismertté tették a Bakonyt.

Lepkék, csípőszúnyogok

Lepidopterológiai vizsgálatokat a Badacsony környékén Ábrahám Levente végzett, a faunisztikai felmérés sorűn az éjszakai nagylepke és nappali lepke háromszáz faja került elő. Tóth Sándor a Bakony-vidék csípőszúnyog-faunáját kutatta, ennek köszönhetően a tájegységben negyvenhat faj és egy alfaj előfordulását tekinthetjük igazoltnak. Az utóbbi években a hegy néhány pontján is megjelent az inváziós fajok közül az ázsiai tigrisszúnyog. A leggyakoribb a főleg madárvérrel táplálkozó dalos szúnyog, azután az embernek is az egyik legjelentősebb ártalmat okozó gyötrő szúnyog, majd a foltos maláriaszúnyog következik. A védekezés miatt is fontos elterjedésük vizsgálata, a lelőhelyek feltérképezése. Például a díszes szúnyog korábbi ismereteink szerint csak faodvak vizében fejlődött, de lárváit már kimutatták a Káli-medence kőtengereit alkotó kövek mélyedéseiben képződött tenyészőhelyeken. A hamvas maláriaszúnyog lárváját megtalálták használaton kívüli csordakút vizében.

Vitorlás- és bikapók

Szinetár Csaba arachnológiai vizsgálatokat folytatott a Bakony barlangjaiban és a balatoni nádasokban. Kiderült, az élőhelytípusra jellemző védett pókfajok közül mindhárom hazánkban kimutatott bikapók él a Bakony régiójában, a vitorláspókfaj a Balaton-felvidéken is előkerült.