Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere a Napló érdeklődésére elmondta, az önkormányzat korábban kialakított egy olyan területet a település központjában, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig jól érezhetik magukat a látogatók, így gyermek- és idős programokat már szerveztek a helyre. Ugyanakkor az önkormányzat a helyi kötődésű, „hangosabb” művészeknek is szeretett volna lehetőséget biztosítani. Így jött létre a #VÁR Fesztivál, ahová elsősorban Veszprém megyei és Bándhoz közvetlenül köthető fellépőket hívtak meg. Egész Veszprém megyéből érkeztek a zenerajongók. Voltak, akik kerékpárral, vagy éppen gördeszkával, a bringaúton közelítették meg az eseményt – nekik frissítővel kedveskedett a község. Az esti koncerteket a Fénytolók - fényfestő csapata tette még látványosabbá, akik a színpadok mellett Essegvár tornyának szürkésfehér falára is a fellépőkre jellemző színes képi világot varázsoltak. A mini rockfesztiválon fellépett a Laci akusztik, a Fényhozó akusztik, a Híd zenekar, a Zella, a Carolina Reaper, a Kopaszkutya Rt. és a Dr. Grog. A rendezvényt Steigervald Zsolt polgármester, Pichner György, Pallagi Attila és Kovács Máté szervezték meg és mindannyian remélik, hogy majd évente megrendezik. Kovács Máté a szervezés mellett a Carolina Reaper dolgaiból is kiveszi a részét, hiszen ő a veszprémi zenekar egyik gitárosa, így kértük, mutassa be az együttest.

Máté lapunknak elmondta, a bandát 2019 novemberében hívták életre abból az egyszerű indíttatásból, hogy legyen egy zenekaruk, amiben jól érzik magukat, és kötöttségek nélkül megvalósíthatják zenei elképzeléseiket. Mint fogalmazott, örömzenélnek, de ha meg kéne nevezni egy stílust, ami jellemzi a bandát, akkor egyfajta modern metálnak mondaná. Folyamatosan dolgoznak az új dalaikon, jelenleg hat klipjüket lehet megtalálni a legnagyobb videómegosztó csatornán, amelyek között vannak élőszereplős, "sztoris" klipek is, illetve egy fiatal művész, Szondi Kinga által kézzel rajzolt zenei videó. Tavaly három klipet mutattak be a közönségnek a Hideg fény, az Égetett Boszorkány és a Kóma című számaikhoz. Az idei költészet napjára pedig egy József Attila verset zenésítettek meg a saját stílusukban. A boszorkányos klippet Veszprémben, Paloznakon és Herenden forgatták egy profi filmes stábbal, több forgatási napon keresztül. Elárulta, ez volt az eddigi legnagyobb fa, amibe belevágták azt a bizonyos fejszét és ezzel kihúztak egy újabb sort a bakancslistájukról. Végül arra kértük Mátét, mutassa be a Carolina Reapert. Íme: Bodnár Judit (ének), Horváth Zsolt (gitár), Stefanics Dávid (basszusgitár), Németh Gergely (dob) és Kovács Máté (gitár, vokál).