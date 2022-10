Itt van a Szüret, szőlőtőkékkel, szőlőt darálókkal, mulatozókkal, jó hangulattal tele és az Angyalos, mert decemberben, karácsony idején hozzánk is eljön. Naptárban és a kiállításon is látható a Spontárlat, gyerekek (bele)festésével, a Tavaszi kör, kerekezővel és kis házzal. A festményekhez Debreczeny Zoltán ezúttal nemcsak címet, de kis magyarázatokat, szövegeket, információt is írt, hogy jobban eligazodjunk. A Tengerparti kapriccsóhoz például azt, hogy Hrabal anekdotázó, sörszagú, békeidőkbe révedő világa az ő világa is, a Jó ebédhez című alkotásnak egy sparhelt teteje a kerete, az étkezés szintjeit láthatjuk, büfé, étterem, a fine dining csillagaival, a Tiltott gyümölcs festményen az alma üzenete, szimbolikája jelenik meg. A kiállítóterem közepén ott van a keréktárlat biciklije, Kapolcson inkább a bringát szerették, kevésbé a képeket, mondta a művész. Nem szereti a sablonokat, nem utasítja el, de nem is követi azokat.

A kiállítást Dallos Krisztina, a VEB 2023 kulturális projektmenedzsere nyitotta meg, aki felidézte az Almádihoz és a Debreczeny Zoltánhoz kapcsolódó személyes élményeit. Sokoldalú, színes, tehetséges, provokatív személyiségként jellemezte őt, aki az almádi tárlatra olyan képeket válogatott, melyek kötődnek a városhoz, az itt élő emberekhez. Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere hetvenedik születésnapján köszöntötte a művészt.

Debreczeny Zoltán elmondta, egyik festményére licitálni lehet, az árát felajánlotta a jövő évi Vasút-ART kiállítás megvalósítására.

A kiállításon a művész október 22-én, szombaton 16 órakor tárlatvezetést tart, a finisszázs, zárás november 4-én 17 órakor lesz.