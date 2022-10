Azt mondták, az egész évet átívelő program a Pannon Fényképészkör Egyesület szervezésében, június 1-jén indult, és folytatódik jövőre is. A rendezvény kiváló lehetőség a fotózás és a kreativitás szerelmeseinek, mely ötvözi a kirándulás és a fényképezés örömét a fotósviadalos kreativitással. A túra állomásait végigjárva a Balaton-felvidéken, a résztvevők gyönyörű helyszíneket fedezhetnek fel, és különleges témákkal találkozhatnak, miközben a kihelyezett táblákon szereplő QR kód beolvasásával kapott instrukciók alapján kell az egyes feladványokat megfotózniuk. A Fotósviadal jelvényszerző túrát eddig 51 fotós kezdte el, és az általuk október 31-ig beküldött több mint 300 képből válogatva, a szakmai zsűri jóváhagyásával 42 művet mutatnak be a Rege Galériában. Ezzel nem ér véget az esemény, mert egész évben teljesíthető, így továbbra is várják a képeket, melyekből egy év múlva, 2023 novemberében is kiállítást szerveznek. A digitális fotókiállítást november 7-én, hétfőn 18 órakor nyitják meg, és december 4-ig lehet megtekinteni. A részvétel díjmentes. A rendezvény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre, és a Samsung Magyarországgal való együttműködésnek köszönhetően, a Samsung The Frame TV-k segítségével valósul meg.