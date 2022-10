A Híd a Pannon Várszínház tavaly novemberben indult fesztiválsorozata, mely a nagy múltú veszprémi A Tánc – Nemzetközi Kortárs Fesztivál évenkénti eseményei között képez hidat. Határokon, nemzeteken, kultúrákon, műfajokon átívelő programja izgalmas előadókat mutat be a 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Veszprémben. A kulturális összefogás jegyében az események összművészeti programot kínálnak.

A háromnapos minifesztivál programját pénteken mutatták be sajtótájékoztató keretében, ahol Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója és a program főszervezője kiemelte, az idei alkalommal a tánc, az irodalom és a színház is megmutatkozik a rendezvényen, valamint a határon túlról is érkeznek művészek a fesztiválra. Varga Richárd, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális projektmenedzsere kiemelte, a Híd fesztivál az EKF értékeit közvetíti az összművészetiséggel és a határon túli kitekintéssel is. November 8-án, kedden a Vasas Művek EXIsT című táncszínházi előadását mutatják be a Hangvilla harmadik emeleti stúdiótermében.

Jelenkori társadalmunk felveti a kérdést, mit is jelent nőnek lenni a mai és mindenkori világban. Az EXIsT című előadásban két nő, két individuum keresi a válaszokat, egymástól függetlenül és egymás relációjában. Bár különböznek, a társadalom által feléjük támasztott elvárások sorsközösséget szülnek közöttük. A darab kendőzetlenül, nyers őszinteséggel és fanyar humorral közelíti meg a témakört. Az előadás táncnyelvében, vizuális és a zenei világában is fellelhető a 21. század dinamikája, a zaklatottság, az erotikus túlfűtöttség, a gátlástalanság és a kiúttalanság érzése.

Szintén november 8-án, kedden 19 órától Ladányi István irodalmár, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának oktatója beszélget majd Beszédes István vajdasági költővel. A művész verseit a Pannon Várszínház két színésze, Kárpáti Barbara és Szelle Dávid szavalja majd, illetve Kovács Gábor, a színház zenei vezetője meg is zenésíti majd a műveket az est során. Ladányi István a sajtótájékoztatón elmondta, könnyű megzenésíteni Beszédes István verseit, hiszen ritmikus és rímes alkotásokat ír. – Beszédes István költészetében látványokat komponál, és azokat verbalizálja. Összetett költészetről van szó, de közben pedig nagyon játékos is. Ironikus, sőt, néhol gagekkel játszó a költészete, nagyon résen kell lenni, hogy mikor hatódunk meg és mikor nevetünk, mert nagyon ügyesen váltogatja – tette hozzá Ladányi István.

Cuhorka Emese és Molnár Csaba Mestermunka című táncszínházi előadását már korábban A Tánc Fesztiválján láthatták a veszprémi nézők, most ismét megtekinthetik november 9-én, szerdán 18 órától, szintén a Hangvilla harmadik emeleti stúdiótermében.

Cuhorka Emese és Molnár Csaba 2010 óta dolgozik együtt különböző formációkban. Első közös önálló alkotásukban azt kutatják, hogyan rendelődik alá a test külső és belső erőknek, hogyan tárgyiasul, formálódik, s válik az érzékeltetés eszközévé. A darab objektíven veszi szemügyre, hogyan lesz a test önmagunk és mások mestermunkája, a tudatos és tudattalan demonstrációk felülete. A tánc ezúttal nem szubjektív önkifejezés, hanem egy sajátos eszközkészlet elszemélytelenített alkalmazása. Az alkotók kiindulópontja a Bauhaus-eszme. Saját testüket egy funkcionális, gépies, ugyanakkor érző egységként mutatják be. A darabban kevés vászonnal, de annál több kreatív testfestéssel emelik ki az emberi testet mint formát.

A minifesztivál zárónapján, november 10-én, csütörtökön húsz órakor a Hangvilla színháztermében mutatják be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadásában a Lovas Ildikó regényéből készült, Amikor Isten hasba rúg című darabot. Lovas Ildikó regénye Csáth Géza életéről szól, főként a nők – az anyja, a felesége és a lánya – szemszögéből láthatjuk a művészt. A darab személyes, intim gondolatokat és belső történeteket mesél el. Párhuzamosan futnak a karakterek előre felvett monológjai, és a fizikai, disszociatív és disszonáns vívódás. A darabot Urbán András rendezte.

A programok látogatása díjmentes a határon túli színházak és az Imre Zoltán program fiatal, tehetséges koreográfusai munkájának támogatására.