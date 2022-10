Héhn Zsuzsa, a Csopaki Képzőművészeti Kör vezetője köszöntője után Balla Emőke kiemelte, a csopaki és a herendi alkotókban élnek a művész szavai, egész egyénisége, személyisége. A főszerkesztő a Csopaki Képzőművészeti Kör – mely 2001-ben egyesületként alakult – tagjai emlékezetét felidézve beszélt az erdélyi származású festőművészről. Kádár Tibor nagy tudású, csodálatos mester volt, át tudta adni a tudását. Pont, vonal, folt - innen indultak a tanítványok, akik arról is beszéltek, hogy aztán egyre többet festettek, portrét, modell után, tájképet, csendéletet, gyakran mentek ki a szabadba, ők állították be a tárgyakat. A művész nagyon jó tanár volt. Hagyta, hogy tanítványai a maguk módján dolgozzanak, nem erőltette rá a saját ízlését senkire, nem akart mást megváltoztatni. Nagyon sok hasznosat mondott, amit abban a pillanatban talán nem is értettek meg, csak később jöttek rá a lényegére.

Az egyik alkotó úgy fogalmazott: kínlódott a képpel, nem érezte jónak, tanáruk húzott kettőt és rögtön festmény lett belőle. Segített a vázlatolásban, előfordult, hogy a festmény befejezésében is. Bemutató festést tartott, művészettörténetet tanított, művészeti albumokat, könyveket lapozgattak együtt. Közös bennük, hogy Kádár Tibor volt a mesterük, vannak, akik már a kezdetek óta hallgatták őt, tanultak tőle, más csak rövidebb ideig élhette át a vele való munkát. -Ahogy az alkotók is mondták, és ahogy magam is tapasztaltam, Kádár Tibor segített, támogatott, de ügyelt arra, hogy egyéni stílusukat, karakterüket ne változtassa meg. Mindenkiből a legtöbbet hozta ki, mindenki munkájából a pozitívumot emelte ki, ugyanakkor még jobbra, teljesebbre ösztönözte őket. Dicsért, de ha azt érezte helyénvalónak, akkor kritikusan véleményezett, szigorúan és következetesen. Halálával az alkotók magukra maradtak, vélekedett Balla Emőke. Megtörténhetett volna, hogy elszélednek, más helyet keresnek, szétesik a közösség, de nem így történt. Együtt maradt a csapat, továbbra is találkoznak, festenek csütörtökönként, folytatják a munkát. Köszönhető ez Héhn Zsuzsának, aki most irányítja, vezeti őket.