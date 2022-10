Ezen a nyáron három turnusban, átlagosan mintegy húsz 9-16 éves gyermek lehetett részese a bentlakásos tábor színes programjainak. Anita, bár elsősorban képzőművész, mégis nagyon fontosnak tartja a művészettörténethez, a kortárs művészethez való kapcsolódást már gyermekkorban, s ezt segíti a saját erőből, illetve a szülők támogatásával megszervezett táborokkal.

- Szerintem sikeres évet zártunk a táborokkal, a gyerekek nagyon nyitottak voltak a szokatlan, de izgalmas feladatokra, és jól érezték magukat. Legfőbb küldetésemet teljesítettem, hiszen át tudtam adni nekik a művészet nyelvén mindazt, ami segíti őket a világ megértésében. Ez különösen fontos, már csak azért is, mert kevés az amit az iskola ad nekik e területen. Holott éppen a művészet az, ami közel visz minket a világhoz, önmagunkhoz, egymáshoz, enélkül tulajdonképpen élni sem lehet, vagy legalábbis nem érdemes. Ami engem illet, lehetőségeim függvényében mindent megteszek, hogy kellő útravalóval lássam el őket. Már most túljelentkezés mutatkozik a táborok iránt, ami megerősít abban, hogy jó úton járok - mondta a festőművész.

Püspök Anita jelenleg több művészeti projektben is tevékenykedik, ebből az egyik, a most is futó, elérhető online kiállítás, amely az Oblivion – Univerzális tükörképünk címet viseli. A virtuális tárlat folyamatosan bővül. Ezzel együtt dolgozik egy idén novemberben esedékes budapesti kiállítás anyagán, illetve az NKA-tól elnyert alkotói támogatásból megvalósítandó tárlat is készül.

- Nyolcéves lehettem, amikor tudatosulni kezdett számomra, hogy van bennem valami, amit közvetítenem kell. A küldetéstudat mellé társult az alázat és a szorgalom. Ha valamit kitaláltam azt mindenképpen megvalósítottam. Budapesten születtem és már a hatodik kerületi általános iskolában, majd a Kölcsey gimnáziumban is erősen vonzódtam a művészetekhez, mind a képzőművészethez, mind a zenéhez. Gyermekként szinte mindent festettem, ám a víz, a tenger állandó, visszatérő témaként jelent meg képeimen, de mint mondtam, a zene is közel állt hozzám, ami a képzőművészeti munkámban folyamatosan kísér. Gyakran alkotok zenére, képeimen hangzatok jelennek meg, s a művek címe is utal a hangokra (Sound of the sea, Rhapsody, Égi dallamok, Symphony). Így nem kis dilemma volt, hogy melyik úton induljak el. Aztán a gimnázium után eldőlt, felvettek a kirakatrendező és dekoratőr iskolába, ahol a legjobb művésztanárok tanítottak. Köztük Tolvaly Ernő, akitől rengeteget tanultam, ám hálás vagyok Baska Józsefnek, Szepessy Bélának, Lukács Gábornak, Szabó Attilának, Mészáros Szabolcsnak és Kopek Ritának. Ők indítottak el azon a pályán, amelyre nyolcéves korom óta készültem. Ma, több mint három évtized alkotói munka után is jó érzéssel gondolok rájuk.

Püspök Anita első kiállításáról is beszélt, mint megjegyezte, mostanában többször is eszébe jutott az az 1992-es angyalföldi tárlat, ahol először mutathatta meg alkotásait a nagyobb nyilvánosságnak.

- 1986 óta szinte folyamatosan szakkörökön, foglalkozásokon vettem részt, soha nem volt olyan, hogy ne tanultam volna. A kilencvenes évek elején Németh Ágnes foglalkozásaira jártam és ő szervezett egy kiállítást növendékei munkáiból az angyalföldi művelődési házban. Itt láthatta a közönség az első kiállított képemet, ami egy geometrikus formákból álló festmény volt és a Zene címet kapta - emlékezett vissza Anita.

Azóta szinte megszámlálhatatlan közös és számos egyéni kiállításon vett részt, képeit, alkotásait keresik itthon és külföldön is. Festményei számos galériában és magángyűjteményben megtalálhatók, többek között az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban és az Egyesület Államokban.

Püspök Anita szakmai alázatát, s tudás iránti vágyát jól érzékelteti, hogy soha nem elégedett a tudásával, azt mindig igyekszik fejleszteni, bővíteni. A Kirakatrendező- és Dekoratőr Szakképző Iskola után tanult magasépítészetet, művészetterápiát akkreditált pedagógus továbbképzésen, design-és művészetmenedzsmentet, részt vett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Regionális Tehetségkutató Programján, az ELTE-SEK Művészeti karán festészet-grafika szakon szerzett diplomát. 2010-ben nyitotta meg önálló galériáját Kapolcson, itt a Művészetek Völgyében él és dolgozik. Alkotó munkája során különböző technikákat alkalmaz, képein gondolatokat, érzéseket közvetít.

- Alkotásaim általánosságban a lírai absztrakciót képviselik, őszinte, érzéki, gesztusokból építkező, szimbolikus, életigenlő kivetüléssel. A színek együtthatását, a mikro- és makrovilág összefüggéseit vizsgálva, a részletekből összeálló teljes egész egységére törekszem. Különösen a jelen kérdései foglalkoztatnak, beleértve a természet és az emberi élet kapcsolatát, az abban tetten érhető változást. Gondolatok és érzések fogalmazódnak meg a vásznon, fényben, mélységében és magasságokban, közelről és távolról. Mindegy, hogy milyen technikát alkalmazok és milyen ábrázolásmódot választok, mindig a pozitív érzéseket, a harmóniát keresem - tette hozzá Anita.

A műteremben lévő festményeket és magát az alkotói környezetet látva úgy tűnik, nem csak a képeken, hanem az életben is megtalálta a harmóniát Püspök Anita. Kapolcson van ez a szép hely, ahol saját bevallása szerint is végre ki tud teljesedni, és minden energiáját, erejét, tudását a művészetnek szentelheti.