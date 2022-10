Az esten a több könyvet is jegyző író sajátos, rá jellemző, öniróniát sem nélkülöző humorral mesélt életéről és munkájáról. Beszélgetőtársa régi barátja és főiskolai csoporttársa, Bregócs Zsuzsanna tanár volt, akivel a szombathelyi főiskolán töltött éveket, s Anett pályájának kezdeti lépéseit is felelevenítették. Az est főszereplője elmondta, igyekszik minél több lábon állni. Belekóstolt a szépirodalomba, dolgozott újságíróként, de számos televíziós sorozat forgatókönyve is fűződik a nevéhez. A legtöbben azonban humoristaként ismerik, hiszen 2009-ben benevezett a Magyar Televízió Mondom a magamét! című tehetségkutató műsorába, ahol egyrészt második helyezést ért el, másrészt pedig felfigyelt rá Litkai Gergely, a hazai stand-up comedy zászlóshajójának számító Dumaszínház vezetője. 2010 tavaszán már a nagy múltú társulatnál lépett színpadra, sajátos humorával hamar sok hívet szerzett magának szerte az országban.

– Akkor szeretek jó fej lenni, ha van kedvem hozzá. Persze ez a szórakoztatóiparban nem éppen előnyös – válaszolta némi iróniát sem mellőzve arra a kérdésre, ami a humoristák állandó megfeleléskényszerére vonatkozott. Aztán elmondta, ma már nem tagja a Dumaszínház csapatának, önálló estjével járja az országot, számára is meglepő sikerrel. Azért is lényeges ez, tette hozzá, mert kiemelten fontos számára a közönség visszajelzése. A pozitív visszacsatolásokból tud építkezni a hétköznapokban, ez ad számára igazi motivációt az íráshoz.

Idén az Országos Könyvtári Napok központi eleme az esélyegyenlőség volt, amiről a döntően férfiak uralta szakmában helytálló Kormos Anett is beszélt. – Nem olyan világot élünk, mint ötven vagy akár száz esztendővel ezelőtt. Az embernek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, és azt gondolom, ahhoz, hogy az embert egyenlőként tekintsék egy munkahelyen vagy bármilyen közösségben, elsősorban egyénként kell tennünk.